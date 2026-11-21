Google, Eylül 2026'dan itibaren Google Asistan'ı mobil cihazlardan kademeli olarak kaldırarak yerine Gemini'ı getirdi. Desteklenen tüm güncel Android telefonlarda Google'ın varsayılan asistanı olarak hizmet veren Gemini, şimdi kullanıcılar açısından çok faydalı olabilecek bir özelliğe kavuşuyor.

Şirket, Gemini'a GIF oluşturma özelliği ekledi. Kullanıcılar yazarak veya kendi fotoğraf ve videolarını kullanarak kısa GIF'ler hazırlayabiliyor. Şimdilik yalnızca sınırlı sayıda ülkede erişime açık olan bu özellik, ilerleyen süreçte tüm kullanıcılara sunulacak.

Gemini'da Nasıl GIF Oluşturulabilecek?

GIF hazırlamak için Gemini'ın sohbet bölümüne istediğiniz animasyonu tarif edeceksiniz. Görsel veya video oluşturma aracını açıp format seçicisinden GIF'i de işaretleyebileceksiniz. Daha sonra oluşturmak istediğiniz hareketli görüntüyü açıklayabilecek ya da elinizdeki bir fotoğrafı veya videoyu yükleyebileceksiniz.

Say hello to GIFs in Gemini. Say goodbye to searching for the perfect one. From looping photo effects to funny memes, create any GIF you can imagine with our latest video model, Gemini Omni 1.2 Flash, for smooth motion and consistent quality across every frame. — Google Gemini (@GeminiApp) November 20, 2026

Gemini, verdiğiniz komuta göre kısa bir animasyon hazırlayacak. Oluşturduğunuz GIF'i kopyalayabilecek veya dosya olarak indirebileceksiniz. Bunun için ayrı bir GIF düzenleme uygulamasına ihtiyacınız olmayacak.

Gemini, GIF Oluştururken Hangi Modeli Kullanıyor?

Yeni özellik, Google'ın video üretim modeli Gemini Omni 1.2 Flash ile çalışıyor. Model, promptların (metin istemleri) yanında yüklenen görsel ve videoları da işleme seçeneği de sunuyor. Kullanıcılar bu içeriklerden kısa ve tekrarlanan animasyonlar hazırlayabiliyor. GIF dosyaları hazır olduktan sonra onları doğrudan Gemini üzerinden indirmek mümkün hâle geliyor.

Gemini'ın GIF Özelliği Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

Gemini'ın GIF özelliği ilk etapta ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi sekiz ülkede kullanıma sunulduğu için şu an Türkiye'de çalışmıyor ve Google henüz resmî bir tarih vermedi. Ama şirketin önceki güncellemelerdeki dağıtım hızına bakılırsa bu özelliğin de önümüzdeki 1 ila 2 ay içinde Türkiye'deki kullanıcılara açılması muhtemel. Kısacası çok uzun bir bekleyiş olmayacak. Muhtemelen yıl bitmeden ya da yeni yılın hemen başında bu özelliği telefonunuzda kullanmaya başlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Gemini'a GIF oluşturma seçeneğinin gelmesinin sosyal medyada kısa GIF'ler paylaşanların işini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bir fotoğrafı hareketlendirmek veya bir sahneyi birkaç saniyelik döngüye çevirmek için başka bir uygulama açmaya gerek kalmaması ciddi bir kolaylık sağlayacaktır.