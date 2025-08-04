Bugatti Veyron'dan Daha Hızlı Ama SUV: BYD'den İlginç Model!

Elektrikli otomobil üreticisi BYD yeni yılın trendlerini hızlı bir şekilde yakalamayı başarıyor. Ancak bu kez yeni bir trend yerine farklı bir yaklaşım benimsenmiş durumda. Artan SUV isteğine cevap olarak üretilen YangWang U8L güç olarak Bugatti Veyron ile lüks ve konfor anlamında ise Rolls Royce ile yarışıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin’in Lüks Canavarı: YangWang U8L Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

BYD'nin lüks segmentteki markası YangWang amiral gemisi U8L modelini Çin’de resmen satışa sundu. Pekin Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergilenen U8L performansı ve teknolojisiyle yalnızca Çin pazarının değil dünya otomotiv sahnesinin de dikkatini çekecek gibi görünüyor.

U8L standard U8’in “Long” yani uzatılmış versiyonu. Bu versiyonla birlikte araç 372 mm daha uzun hale gelirken aks mesafesi 200 mm arttırılmış. Hedef ise net Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan gibi ultra lüks SUV’larla rekabet etmek.

Dış görünüm kadar iç mekân da bu hedefe uygun şekilde donatılmış. 2+2+2 koltuk düzenine sahip kabinde 23.6 inçlik dijital gösterge paneli, 12.8 inçlik multimedya ekranı, ön yolcuya özel ikinci bir ekran; masaj, ısıtma ve soğutma özellikli koltuklar yer alıyor. Yani U8L için bir eve kıyasla eksiği değil fazlası var dersek yanlış söylemiş olmayız.

YangWang U8L’in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise DiPilot600 otonom sürüş sistemi. Üç adet LiDAR sensörle desteklenen bu sistem, hem şehir içi hem de otoyollarda tam otonom sürüşe olanak tanıyor. Ayrıca araçta karbon seramik frenler, Disus-P adı verilen hidrolik süspansiyon sistemi bulunuyor. Bu özellik aracın hem konforunu hem de off-road yeteneklerini arttırıyor.

YangWang U8L 2.0 litrelik turbo benzinli motoru yalnızca menzil uzatıcı olarak kullanıyor. Asıl güç dört adet elektrik motorundan geliyor araç toplamda 1180 beygir ve 1280 Nm tork sunuyor. Bu değerler süper spor otomobiller seviyesinde. Hatta bu rakamlar bizlere Bugatti Veyron’dan bile güçlü bir SUV olduğunu anlatıyor.

Modelin Avrupa pazarına girip girmeyeceği henüz net değil. Ancak Çin’deki satış fiyatı 1 milyon 300 bin yuan bu değer de güncel kurla yaklaşık 7.3 milyon TL'ye karşılık geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...