Togg Avrupa'da Satışa Çıkıyor! İlk Ülke Belli Oldu!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg sonunda Avrupa pazarında boy göstermeye başlıyor. Pek çok kullanıcı markanın Avrupa pazarına açılmasını ve Togg'un tüm dünya tarafından tanınmasını bekliyordu. Bu kapsamda markanın satışa çıkacağı ilk ülke belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg Almanya Çıkarmasına Hazırlanıyor!

Son yıllarda elektrikli otomobil pazarında yaşanan dönüşüm Almanya gibi otomotiv devlerinin merkezinde bile dengeleri değiştirmeye başladı. Avrupa’nın ortasında yaşanan bu kırılma sürecinde dikkat çeken bir hamle de Türkiye’den geldi. Togg satılacağı ilk Avrupa ülkesi Almanya olarak belirlendi. Konuyla ilgili haberler Alman basınına yansıdı.

Almanya’nın en çok okunan halk gazetelerinden biri olan Bild, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg’un Almanya pazarına girişini "Boğaz'dan elektrikli araç hamlesi" başlığıyla duyurdu. Haberde Türkiye'nin prestij projesi olarak gösterilen Togg T10X’in Almanya’da satışa sunulmasının otomotiv kriziyle boğuşan ülkede ciddi bir etki yaratabileceği belirtildi.

Tamamen elektrikli bir SUV olan T10X’in ilk olarak bu yıl Münih’te düzenlenecek IAA Mobility fuarında tanıtılacağı, sonrasında ise Alman yollarında boy göstereceği ifade ediliyor. Togg’un Almanya’yı ilk dış pazar olarak seçmesi ise dikkat çekici zira ülkede yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor ve bu kitle Togg için doğal bir müşteri potansiyeli oluşturuyor.

Alman medyasının da dikkatini çeken bu stratejik hamle Togg’un sadece iç pazarda değil küresel rekabette de iddialı olduğunu gösteriyor. Bild gazetesi Türkiye’nin bu adımını “Almanya'nın otomotiv tahtına doğru atılmış önemli bir adım” olarak yorumladı. Peki Togg'un Avrupa fiyatı ne olacak? Konuyla ilgili haberimizi okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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