ChatGPT'nin İki Ses Modu Kaldırılıyor! Tarih Açıklandı

OpenAI, ChatGPT'nin sesli sohbet sisteminde değişikliğe gidiyor. Şirket, "Advanced Voice" ve "Standard Voice" modlarını 11 Aralık 2026'da kullanımdan kaldıracak. Sesli görüşmeler bundan sonra GPT-Live üzerinden gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca bu modların neden kaldırılıp GPT-Live'a odaklanılmaya başlanıldığı hakkında da ipucu verdi.

ChatGPT'nin İki Ses Modu Neden Kaldırılacak?

OpenAI tarafından paylaşılan kullanım verileri, Advanced Voice ile Standard Voice seçeneklerinin kaldırılmasının arkasındaki gerekçeyi açıkça ortaya koyuyor. GPT-Live kullanıma açıldıktan sonra sesli sohbet kullanımı neredeyse iki katına çıktı. Kullanıcıların büyük bir kısmı artık bu modeli tercih ediyor.

Şirket, kaynaklarını daha doğru değerlendirmek için Advanced Voice ve Standard Voice modlarını tamamen rafa kaldırmaktan yana tercih yapmış gibi görünüyor. Tabii, onlardan tamamen vazgeçmiş de değil. Aktarılan bilgilere göre iki ses modunun da özellikleri GPT-Live'a taşınacak. Kullanıcılar, eski modlardaki önemli özellikleri yeni sistemde de kullanabilecek.

Canlı Video ve Ekran Paylaşımı Özellikleri Ne Olacak?

Canlı video ve ekran paylaşımı şu anlık Advanced Voice üzerinden kullanılmaya devam edecek. OpenAI, bu özellikleri kısa süre içinde GPT-Live'a ekleyecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra da eski ses modunu tamamen kullanımdan kaldıracak. Tabii, özelliklerin ne zaman aktarılacağına dair henüz ortada net bir tarih yok. O yüzden eğer canlı video ve ekran paylaşımı özelliklerini kullanıyorsanız bir süre daha Advanced Voice özelliğini kullanmak zorunda olabilirsiniz.

GPT-Live ile Advanced Voice Arasındaki Farklar Neler?

GPT-Live ile Advanced Voice arasındaki temel farkı konuşmanın ilerleme şekli oluşturuyor. Advanced Voice, kullanıcının konuşmasını bitirmesini bekliyor ve ardından yanıt veriyordu. GPT-Live ise kullanıcı konuşurken dinlemeye devam edebiliyor ve gerektiğinde aynı anda yanıt verebiliyor. Yani gerçek insanla konuşuyormuşsunuz gibi hissettiriyor.

İki model arasındaki bir diğer belirgin fark, GPT-Live'ın web araması veya daha kapsamlı akıl yürütme gerektiren soruları arka planda başka modellere aktarabilmesi. Bu işlemler sürerken kullanıcıyla sesli iletişimi kesmemesi de çabası. Advanced Voice ise bu şekilde sürekli devam eden bir iletişim imkânı sunmuyordu.

Editörün Yorumu

OpenAI'ın sesli sohbeti tek bir model altında toplama kararını pratiklik açısından epey mantıklı buldum. Kafa karışıklığı olmaması için OpenAI mümkün olduğunca sadeleştirmeye gitmek istiyor. Kullanıcılar farklı modlardan hangisini seçeceğini uğraşmak zorunda kalmayacak, tek bir özellikten ilgili tüm ihtiyaçlarını giderebilecek.

Tabii, geçişin sorunsuz olması için aceleye getirilmemesi önemli. Advanced Voice'un sunduğu özellikler GPT-Live'a eksiksiz aktarılmadan geçiş süreci tamamlanmamalı. Ne de olsa ekranını paylaşarak yardım alan veya telefonunun kamerasını kullanarak ChatGPT'nin bir sorun hakkında destek vermesini sağlamak isteyen çok fazla ChatGPT kullanıcısı var. Bu özellikler yeni modele gelmeden Advanced Voice'un tamamen kaldırılması, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.