vivo'nun Yeni Amiral Gemisi Ortaya Çıktı! 144Hz Ekrana Sahip

vivo'nun yeni telefonu X500s'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun bazı özellikleri açıklığa kavuştu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, yüksek çözünürlüklü periskop telefoto kamera ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X500s'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Beklenen özellik Ekran 6,85 inç düz LTPO Çözünürlük 2K+ Yenileme hızı 144Hz İşlemci Yeni nesil Dimensity 9 serisi amiral gemisi Periskop telefoto kamera 64 MP

vivo X500s'in Ekranı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 6,85 inç büyüklüğünde düz bir LTPO panel kullanacak. LTPO teknolojisi, ekranın yenileme hızını gösterilen içeriğe göre otomatik olarak ayarlıyor. Örneğin sabit bir görüntü gösterilirken yenileme hızı düşürülebiliyor. Bu da ekranın gereksiz yere yüksek yenileme hızında çalışmasını önleyerek enerji tüketimini azaltıyor.

2K+ çözünürlük, özellikle yüksek çözünürlüklü video izlerken daha fazla ayrıntı sunacak. 144Hz yenileme hızı ise desteklenen oyunlarda daha akıcı görüntüler elde edilmesini sağlayacak. Bu arada vivo X300s modelinde 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, LTPO AMOLED, 144Hz yenileme hızı mevcut.

vivo X500s'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun 64 megapiksel çözünürlüğe sahip periskop telefoto kamerayla geleceği iddia edildi. Periskop telefoto kamera, uzaktaki nesnelerin dijital yakınlaştırmaya kıyasla ço kdaha az kalite kaybıyla optik olarak yakınlaştırılmasına imkân tanıyor. Telefondaki diğer kameralar ise henüz belli değil. Bu arada X300s'te 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

vivo X500s Hangi İşlemciyi Kullanacak?

İddiaya göre telefonda yeni nesil Dimensity 9 serisine ait bir işlemci yer alacak. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9 serisi, özellikle üst segment Android telefonlarda kullanılan işlemcileri içeriyor. Dolayısıyla cihazdaki işlemci, kaliteli grafikleri sorunsuz şekilde çalıştıracaktır. Bu arada X300s, Dimensity 9500 işlemcisi ile birlikte gelmişti. Bu işlemcinin de çok güçlü olduğunu belirtelim.

vivo X500s Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500s'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500s'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Vivo X500s'in kameradan ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını söyleyebilirim. Telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.