Böylesi Görülmedi: 300.000 Dolar Değerinde Lego Çalındı!

California Highway Patrol (CHP), bu hafta tahmini olarak 300.000 dolar değerinde Lego setlerini çaldığı iddia edilen dört kişiyi tutukladığını duyurdu.

Bu dört suçlunun Target, Home Depot ve Lowe’s mağazalarından Lego stoklarını çaldıkları ortaya çıktı. Bu çaldıkları parçaları da işletmelere ve internet üzerinden satılığa çıkararak, black-market satıcılarına sattıkları düşünülüyor.

Suçluların Çaldığı Legolar Hangileri?

Polis, onların "Örgütlü Perakende Hırsızlık, Büyük Hırsızlık ve Suç İşlemek için Anlaşma" ile ilgili suçlamalarla gözaltına alındıklarını belirtiyor.

CHP, Instagram'da baskının görüntülerini paylaştı. Çalınan setler arasında 85 dolarlık 921 parçalı Millennium Falcon, 500 dolarlık 6.167 parçalı Yüzüklerin Efendisi Rivendell seti, 400 dolarlık Aslan Şövalyeleri Kalesi ve 170 dolarlık 1.458 parçalı Porsche 911 seti bulunuyordu.

2021'de Fransız polisi, uluslararası bir Lego suç örgütünü araştırdıklarını duyurmuştu. Aynı yıl, NBC News'e göre, Seattle'daki yetkililer "Operasyon: MandalOrganized Retail Theft" adı verilen bir soruşturmayı takiben çalıntı Lego setleri satmakla suçlanan bir dükkan sahibini tutuklamıştı.

Genellikle koleksiyon ürünleri olarak legoların hedef alındığı belirtiliyor.