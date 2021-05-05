Çalışanlar için En İyi Şirketler Belli Oldu!

LinkedIn tarafından yayınlanan Çalışanlar için En İyi Şirketler listesi, 2021 verileri ile güncellendi. Peki kariyerinizin yükselen basamaklarını inşa edebilmek için tercih edebileceğiniz en uygun şirketler hangileri? Hadi hep birlikte yayınlanan listeye göz atalım.

Çalışanlar için En İyi Şirketler Listesi

Amazon

Alphabet

JPMorgan Chase & Co.

AT&T

Bank of America

IBM

Deloitte

Apple

Walmart

EY

UnitedHealth Group

Accenture

Dell Technologies

Verizon

CVS Health

Raytheon Technologies

PwC

Comcast

Facebook

Kelle Williams

Listenin ilk sırasında pandemi sırasında büyüme rekorları kıran Amazon yer alıyor. LinkedIn verilerine göre Amazon, çalışanlar için en iyi şirket olarak konumlandırılmış durumda. Tabii ki Amazon'un son dönemlerde karşı karşıya geldiği iddiaları göz önüne aldığımızda, bu verilerin ne denli doğru olduğunu sorgulamakta da fayda var.

Listenin ilk on sırasındaki beş şirket (Amazon, Alphabet, AT&T, IBM ve Apple) direkt olarak teknoloji şirketlerinden oluşuyor. Yani listenin yarısı, teknoloji şirketlerinin elinde. Buna ek olarak elli şirketten oluşan listedeki on beş şirketin teknoloji şirketi olduğunu görüyoruz.

Peki siz yayınlanan bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şirketlerden birisinde çalışma şansınız olsa, hangisini tercih ederdiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.