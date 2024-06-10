Call of Duty: Black Ops 6 İnternet Bağlantısı Gerektirecek mi? Açıklama Geldi!

Call of Duty serisinin sonraki oyunun ne olacağına yönelik söylentiler Xbox Games Showcase'in ardından nihayet son buldu ve serinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6 nihayet tanıtıldı. Tanıtımın ardından oyuncuların en merak ettiği konulardan biri de oyunun hikâye modunu oynamak için internet gerekip gerekmeyeceğiydi ve bu konu nihayet açıklığa kavuştu.

Geçtiğimiz günkü 25 dakikalık resmî tanıtımda şu anda Modern Warfare 3'te var olan "Carry Forward" özelliğinin Black Ops 6'ya gelmeyeceğini öğrendik. Başka bir deyişle satın alınan tüm görünümler, zaten ayrı bir mod olarak işlev gören Warzone dışında işe yaramayacak.

Call of Duty: Black Ops 6 Tüm Modlarda İnternet Gerektirecek

Bir diğer önemli nokta olan internet bağlantısı konusuyla ilgili olarak Call of Duty: Black Ops 6'nın hikâye modunda dahi her zaman internet bağlantısı gerektireceği ortaya çıktı. Oyunun internet bağlantısını zorunlu kılması şaşırtıcı değil ancak çevrimdışı olarak hikâye modunu oynamak bile mümkün olmayacak.

Bu noktada bazı oyunlar yalnızca oyuna girerken internet bağlantısı koşuluyla çevrimdışı modları çevrimdışı olarak oynama olanağı sunuyor olsa da Call of Duty: Black Ops 6'da bu durum söz konusu olmayacak. Konuya yönelik Activision'ın açıklaması ise şu şekilde:

"Call of Duty: Black Ops 6, en yüksek kalitede görseller sunarken aynı zamanda oyunun sabit diskinizdeki toplam depolama alanını azaltmak için tüm oyun modlarında doku akışı kullanacak. Bu, hikâye modu dâhil olmak üzere herhangi bir oyun modunu oynamak için sürekli bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacağı anlamına geliyor."

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