Call of Duty: Black Ops 6 Tanıtıldı: İşte Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı

Oyunseverlerin heyecanla beklediği Xbox Showcase 2024 resmen başladı. Etkinliğin hemen başlarında merakla beklenen Call of Duty Black Ops 6'nın tanıtımı yapıldı. Oyunla ilgili birçok detay Xbox mağazası aracılığıyla etkinlikten kısa bir süre önce belli olsa da Microsoft Gaming'in CEO'su Phil Spencer'ın sahneye çıkmasıyla tüm detaylar netleşti.

Activision ve Xbox cephesinin oyunculara önemli bir sürprizi daha oldu. Zira Call of Duty Black Ops 6, ilk çıktığı günden itibaren Xbox Game Pass servisi aracılığıyla ücretsiz oynanabilecek. Peki an itibariyle ön siparişe de açılan FPS oyunu tam olarak neler sunacak ve ne zaman çıkış yapacak?

Call of Duty Black Ops 6 Konusu, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı

Treyarch ve Raven tarafından ortaklaşa geliştirilen Call of Duty Black Ops 6, dünya siyasetinde Soğuk Savaş'ın sona ererek Amerika Birleşik Devletleri'nin tek süper güç olarak yükseldiği bir geçiş ve kargaşa dönemi olarak kabul edilen 90'ların başlarında geçen bir casus-aksiyon hikayesini konu alıyor.

Xbox Showcase'in başlarında gösterilen fragman oyunun konusuyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Ayrıca yapımda hem çok oyunculu hem de zombi modu mevcut olacak. Bunu biraz daha açacak olursak, çok oyunculu mod 12'si klasik 6v6 ve 4'ü 2v2 veya 6v6 şeklinde oynanabilen 16 yeni saldırı haritasına sahip olacak.

Zombi modunu deneyimlemek isteyen oyuncular ise yapımda yer alan iki yeni haritayla bu yaşayan ölülere karşı koyarak hayatta kalmaya çalışacaklar. Bu modun raunt bazlı olduğunu belirtmekte fayda var.

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim'de Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 ve PC için satışa sunulacak. Xbox Game Pass aboneleri ise ilk günden itibaren PC ve Xbox üzerinden erişim elde edebilecek. Oyunun şu an için Xbox'ta 1,999 TL ve Steam'de ise 69,99 dolardan ön siparişte olduğunu belirtelim.