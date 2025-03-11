Call of Duty: Black Ops 6 Player Ücretsiz İçerik Veriyor Ama Bir Şartı Var

Call of Duty: Black Ops 6 oyuncuları önümüzdeki hafta CDL Major 2 turnuvasını izleyerek ödüller kazanabilecek.

Bu büyük bir e-spor etkinliği ve 20 Mart Perşembe ile 23 Mart Pazar tarihleri arasında sahne alacak. Dünyanın en iyi Black Ops 6 oyuncularının yer aldığı turnuvada; Toronto Ultra, Optic Texas ve Los Angeles Thieves gibi efsanevi Call of Duty takımları sahneye çıkacak.

Turnuva başlamadan evvel 14 Mart - 16 Mart tarihleri arasında Major 2'ye katılacak takımların belirleneceği eleme maçları oynanacak.

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Turnuvayı izleyen Call of Duty: Black Ops 6 ve Warzone oyuncuları tam 8 saate kadar çift XP jetonu kazanacak. Bunun yanı sıra Jackal PDW silahı için Dimensions silah blueprint'i ve özel amblemler ile çağrı kartları da ödüller arasında.

Nasıl ödül kazanılır?

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Turnuvayı izleyin.

Ne kadar uzun süre izlerseniz o kadar fazla ödül kazanacaksınız. Ayrıca etkinlikler bununla da sınırlı değil: Black Ops 6'nın Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) etkinliği de halen devam ediyor ama buna katılmak için süre sınırı var. Etkinlik 27 Şubat 2025'te başladı ve 13 Mart'ta sona erecek.

Bu süre zarfında kaplumbağa temalı dövüş silahları, operatör görünümleri ve daha birçok ödül kazanabilirsiniz. Etkinliğin ücretsiz versiyonu da var ama daha çok ödül almak isteyenler için 1.100 COD Puanı karşılığında premium versiyon da sunuluyor. Dileyen ödeme yapıp premium ödülleri de alabilir.