Steam'de En Çok Satılan Oyunlar Şaşırttı! Listede 13 Yıllık Oyun da Var

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 25 Şubat-4 Mart dönemini kapsayan raporuna göre 13 yıl önce piyasaya sürülen Euro Truck Simulator 2 günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin ilk sırasında aksiyon RPG türündeki Monster Hunter Wilds yer aldı. İkinci sırada ise 26 Şubat 2025 tarihinde erken erişim olarak sunulan R.E.P.O. bulunuyor. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapım, Steam'de "Son derece olumlu" inceleme notlarına sahip.

Üçüncü sırada kısa sürede büyük başarıların altına imza atan Kingdom Come: Deliverance II konumlandı. Bu oyunu PGA TOUR 2K25 takip etti. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA SPORTS FC 25 ise beşinci sırada yer aldı.

Listenin altıncı sırasında yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Tom Clancy's Rainbow Six Siege, yedinci sırasında ise strateji türündeki Sid Meier's Civilization VII konumlandı. Listede ayrıca Ready or Not, Anno 1800, Euro Truck Simulator 2, Split Fiction ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (25 Şubat-4 Mart)