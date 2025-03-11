God of War Geliştiricilerinden Hayal Kırıklığı Yaratan Duyuru: Yeni Oyun Gelmeyecek Mi?

Yunan ve İskandinav mitolojilerinin birleştiği oyun God of War, yakın zamanda 20. yılını kutlayacak. Bu özel güne hitaben oyuncular yeni seriden haber almayı bekliyordu ancak geliştiricilerin verdiği haber büyük hayal kırıklığına yol açtı.

Yeni bir oyun duyurusu beklerken bir etkinlik duyurusu X üzerinden paylaşıldı. Uzun süredir ortalıkta dolaşan yeni oyun ve remake söylentileri vardı ancak görünen o ki şimdilik askıya alınmış.

Özellikle son dönemde Mısır mitolojisine geçiş yapabileceğine dair iddialar ve eski oyunların yenilenmiş versiyonlarının geleceği söylentileri büyük ilgi görüyordu. Muhtemelen yeni bir oyun açıklaması yapmak için iyi bir tarihti. Ancak 22 Mart'ta gerçekleşecek etkinlikte sadece serinin geçmişine dair bir sohbet yapılacağı açıklandı.

God of War 20. Yıl Özel Paneli

Sony Santa Monica tarafından yapılan açıklamada, etkinlikte God of War'un farklı dönemlerinde yer alan oyuncuların ve yapım ekibinin konuşacağı belirtildi.

Panelde oyunun kalbi olan Kratos'un seslendiricisi Christopher Judge ve TC Carson gibi isimler konuşma yapacak. Başka önemli isimler de panelde boy gösterecek ancak hepsi bu; stüdyo, oyuncuların fazla beklentiye kapılmaması gerektiğini özellikle vurguladı.

Daha önceki açıklamalarda stüdyonun yeni projeler üzerinde çalıştığı belirtilmişti. 20. yıla özel etkinlikte değilse de belki başka büyük bir etkinlikte bu yeni projelerin duyuruları yapılabilir. Şimdilik ne yeni bir oyun ne de remake duyurusu var.

Peki sizce God of War'un bir sonraki durağı neresi olmalı? İddia edildiği gibi Mısır mitolojisi mi, yoksa bambaşka bir hikaye mi? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.