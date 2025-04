Devil May Cry Serisinde Büyük İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Devil May Cry serisini henüz oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Capcom'un efsane oyunları Steam'de yüzde 75'e varan indirime girdi. Böylece oyunlar çok uygun fiyata satın alınabiliyor. Kampanya 16 Nisan'da sona erecek.

İndirime Giren Devil May Cry Oyunları

Hack and slash oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Devil May Cry 5 yüzde 75 oranında indirime girdi. 89 Metacritic puanıyla dikkat çeken oyunun fiyatı 17,99 dolardan (683 TL) 4,49 dolara (170 TL) düştü.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan DmC: Devil May Cry da yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 22,49 dolardan (854 TL) 5,62 dolara (213 TL) düştü. 2013 yılının ocak ayında piyasaya sürülen yapım 85 Metacritic puanına sahip.

2015 yılının haziran ayında satışa sunulan Devil May Cry 4: Special Edition yüzde 70 oranında indirime girdi. Hack and slash türünün başarılı bir örneği olan oyunun fiyatı 18,75 dolardan (712 TL) 5,62 dolara (213 TL) düştü.

Devil May Cry HD Collection yüzde 67 oranında indirime girdi. 2018 yılının mart ayında piyasaya sürülen bu sürümün fiyatı 17,99 dolardan (683 TL) 5,93 dolara (225 TL) düştü. Devil May Cry Franchise Pack yüzde 71 indirim ile 43,70 dolardan (1.664 TL) 12,83 dolara (487 TL) düştü.