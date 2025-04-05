Microsoft'tan 50. Yıl Kutlamalarına Özel Sürpriz!

Şu sıralar 50. yaşını kutlayan Microsoft kanadından bu kutlu güne özel bir güncelleme geldi. Microsoft'un geliştirdiği yapay zeka asistanı Copilot artık sadece yazı bazlı promptlarla çalışmayacak; aynı zamanda kişisel podcast'ler de hazırlayabilecek.

Söz konusu özellik, Google'ın yakın zamanda duyurduğu NotebookLM hizmetine doğrudan bir rakip olarak öne çıkıyor.

Podcast Dinlerken Copilot'a Soru Sorabileceksiniz

Google'ın geçtiğimiz yıl viral olan NotebookLM servisi; kullanıcıların yüklediği belge, YouTube videosu ya da web bağlantılarına dayanarak otomatik sesli içerik üretebiliyordu. Microsoft da bu alandaki yükselişi kaçırmak istememiş olacak ki Copilot'a benzer bir yetenek kazandırarak Copilot Podcasts özelliğini duyurdu.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, ilgi alanlarına göre hazırlanmış yapay zeka destekli podcast'ler dinleyebilecek. İster tatil planlarını analiz etmek, isterse yeni bir araba almak için karşılaştırmalar yapmak olsun, Copilot Podcast'leri gündelik karar alma süreçlerini sesli bir asistan eşliğinde kolaylaştıracak.

Kullanıcılar podcast deneyiminin arasında istedikleri herhangi bir anda Copilot'a soru sorup detaylara ulaşabilecekler.

Sizin Yerinize Randevu Alan Copilot Ajanları

Bunlara ek olarak Copilot Actions adlı yepyeni bir ajan özelliği de tanıtıldı. Bu sistem sayesinde Copilot sadece bilgi vermekle kalmayıp sizin yerinize harekete de geçebilecek. Örneğin; "Akşam yemeği için yer ayırt" ya da "İzmir'e ucuz uçuş bul" gibi basit komutlar aracılığıyla popüler siteler üzerinden rezervasyon ve bilet alma gibi işlemleri halledebilecek.

Şimdilik bu yetenek Booking.com, Kayak, Skyscanner, OpenTable ve Viator gibi platformlarla sınırlı ama Microsoft'un kapsamı genişletmesi bekleniyor.



Microsoft şu sıralar rakiplerinden geri kalmamak için adımlarını hızlandırdığından ötürü bir "Deep Research", yani derin arama özelliğini de Copilot'a bağladı. Bu sistem, ChatGPT ve Gemini gibi rakiplerde de bulunan, çok aşamalı ve detaylı internet araştırmaları yapabilen bir araç ve karmaşık komutlarda bile en sade ve mantıklı cevapları sunuyor.