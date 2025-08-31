Call of Duty: Black Ops 7'de Oyuncular Arasında Sınır Olmayacak!

Ekim ayında çıkacak Battlefield 6 etrafında oluşan büyük heyecan nedeniyle, bu yılın Call of Duty oyunu en çok oynanan çok oyunculu oyun unvanını elde etmekte zorlanabilir. Tabii bu Call Of Duty'nin, Kasım ayında oyuncularla buluşması beklenilen Black Ops 7 için tüm imkanlarını seferber etmediği anlamına gelmiyor.

Black Ops 7'nin Çapraz Platform Desteği Olacak Mı?

Black Ops 7’nin başarısız olup Battlefield 6’nın tartışmasız şekilde yılın en iyi nişancı oyunu seçilmesine yol açabilecek tek ihtimal, çapraz platform desteğinin eksikliği olurdu.

Artık oyunların her parçası ortak deneyime odaklandığından, serinin konsol ve PC oyuncularının birlikte takım kurabilmesine izin vermesi her zamankinden daha kritik hale geldi.