Call of Duty: Black Ops 7'de Oyuncular Arasında Sınır Olmayacak!
Call of Duty: Black Ops 7, tam çapraz platform ve çapraz ilerleme desteğiyle geliyor; Battlefield 6 rekabetinde neler yaşanacağı büyük bir merak konusu.
Ekim ayında çıkacak Battlefield 6 etrafında oluşan büyük heyecan nedeniyle, bu yılın Call of Duty oyunu en çok oynanan çok oyunculu oyun unvanını elde etmekte zorlanabilir. Tabii bu Call Of Duty'nin, Kasım ayında oyuncularla buluşması beklenilen Black Ops 7 için tüm imkanlarını seferber etmediği anlamına gelmiyor.
Black Ops 7'nin Çapraz Platform Desteği Olacak Mı?
Black Ops 7’nin başarısız olup Battlefield 6’nın tartışmasız şekilde yılın en iyi nişancı oyunu seçilmesine yol açabilecek tek ihtimal, çapraz platform desteğinin eksikliği olurdu.
Artık oyunların her parçası ortak deneyime odaklandığından, serinin konsol ve PC oyuncularının birlikte takım kurabilmesine izin vermesi her zamankinden daha kritik hale geldi.
Call of Duty: Black Ops 7 son birkaç oyununda olduğu gibi tam çapraz platform desteği sunacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X'in piyasaya sürülmesinin üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen Black Ops 7 hâlâ nesiller arası bir oyun olacak. Yani PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC oyuncuları birlikte oynayabilecek.
Çapraz ilerleme özelliği de geri dönüyor, böylece silah kaplamalarınızı, kartvizitlerinizi, prestij seviyelerinizi ve daha fazlasını bir platformdan diğerine aktarabilirsiniz.
Call of Duty: Black Ops 7'nin Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor [Video]
Ön siparişe açılan Call of Duty: Black Ops 7'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, oyunu satın almak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor? İşte detaylar!
Çapraz ilerlemeden faydalanmak için oyunu diğer platformlarda tekrar satın almanız gerekecek, ancak özellikle PS4 veya Xbox One’dan yeni nesil bir konsola ya da PC’ye geçen biriyseniz, bu oldukça kullanışlı bir özellik.