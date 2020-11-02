Ekran kartı üreticisi NVIDIA tarafından yeni nesil ekran kartları RTX 3000 serisi geçtiğimiz aylarda satışa sunulmuştu. RTX 2000 serisine göre çok daha gelişmiş özellikler ve teknolojiler ile gelen bu kartlar için ekran kartı üreticisi, ülkemizdeki oyuncuları sevindirecek bir duyuru yaptı. Call of Duty: Black Ops Cold War NVIDIA kampanyası duyuruldu. Eğer belirtilen koşulları karşılarsanız, serinin yeni oyununu bedavaya getirebileceksiniz. Detaylar haberimizde.

NVIDIA'dan Call of Duty: Black Ops Cold War Kampanyası

Ekran kartı üreticisinin sayfasında belirtilene göre, 10 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak kampanyaya katılımda bulunmuş olan perakendeci veya çevrimiçi bir mağazadan GeForce RTX 3080 veya GeForce RTX 3090 ekran kartı veya bu ekran kartlarından birinin bulunduğu bilgisayar satın alan oyuncular, ücretsiz Call of Duty: Black Ops Cold War sahibi olacaklar.

Bildiğiniz gibi yeni Call of Duty, NVIDIA teknolojilerinden faydalanarak oyunculara unutamayacakları bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Bu bağlamda, RTX hızlandırmalı Işın İzleme teknolojili ortam kapatma ve yerel gölgeler ve güneş gölgeleri efektleri, kaliteli görsellik sunarken akıcılığı arttırmak için NVIDIA DLSS, sistem gecikmesini azaltmayı sağlayan NVIDIA Reflex, kaliteli ekran görüntüleri çekmeyi mümkün kılan NVIDIA Ansel ve keyifli anları video olarak kaydetmenizi sağlayacak NVIDIA Highlights gibi ön plana çıkan teknolojiler sunacak. Haliyle kampanya için Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun özellikle seçilmiş olduğunu anlayabiliyoruz.

NVIDIA sayfasında, kampanyaya dahil olan ekran kartları için satın alma ve tüm satın alma seçeneklerini görmek için ilgili düğmeler var ama tıkladığınız zaman herhangi bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Yani satış noktalarıyla ilgili kesin bir bilgi verilemiyor. Bu nedenle de, tercih ettiğiniz perakendeci ile irtibat kurarak detaylı bilgi almayı unutmamanızı tavsiye ediyoruz.

Call of Duty: Black Ops Cold War Konusu

Hikaye olarak Call of Duty: Black Ops oyununun doğrudan devamı olacak. Bizleri 1980'li yılların başlarındaki Soğuk Savaş döneminin değişken jeopolitik savaşının derinliklerine götürecek. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir senaryoda, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı gibi simgesel mekanlarda çatışırken acımasız gerçekler ve tarihi figürler ile karşı karşıya geleceğiz. Elit operatörler olarak küresel güç dengesini ve tarihin akışını değiştirmeyi kendisine görev edinmiş olan Sovyet casusu Perseus isimli karanlık bir figürün izini süreceğiz. Bu süreçte de Frank Woods, Alex Mason ve Jason Hudson gibi simgesel karakterler ve yeni operatör kadrosu ile küresel komplunun karanlık merkezine ineceksiniz.