Netflix'te En Çok İzlenen Diziler: Zirvede Türk Dizisi Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. Zirvede dram türündeki Zeytin Ağacı yer aldı. Bu diziyi Seni Bulacağım (I Will Find You) isimli bir dizi takip etti. Listede ayrıca MobLand, Avatar: The Last Airbender ve Küçük Ev (Little House on the Prairie) dahil olmak üzere pek çok yapım da bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok Hangi Diziler İzlendi? (6-12 Temmuz 2026)

Zeytin Ağacı Seni Bulacağım (I Will Find You) MobLand Avatar: The Last Airbender Küçük Ev (Little House on the Prairie) Agent Kim Reactivated Gupi Sene 1936 (Summer ’36) Teach You a Lesson

Zeytin Ağacı'nın Konusu Nedir?

Zeytin Ağacı, Ada, Sevgi ve Leyla isimli üç arkadaşın hikâyesini konu alıyor. Ada, kanser hastası olan Sevgi'nin hastaneye dönüp tedavisine devam etmesini ister. Sevgi, modern tıbbın yanı sıra alternatif bir yöntemin de olduğunu öğrenir. Bunun üzerine üç arkadaş, Ayvalık'ta Zaman isimli bir kişinin rehberlik ettiği seanslara katılmaya karar verir. Dizinin oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve daha pek çok isim mevcut.

Seni Bulacağım'ın (I Will Find You) Konusu Nedir?

Seni Bulacağım'ın (I Will Find You), Netflix'teki mini diziler arasında yer alıyor. David'in oğlu Matthew kendi odasında öldürülür. Tüm kanıtlar ise David'i işaret eder. Bunun üzerine David, kendi oğlunu öldürme suçundan hapse girer. Aradan geçen yılların ardından David, Matthew'in hâlâ hayatta olabileceğini öğrenir. Bunun üzerine onu kurtarmaya çalışır.

MobLand'in Konusu Nedir?

2025 yılında izleyiciler ile buluşan MobLand, Londra'nın karanlık yeraltı dünyasını konu alıyor. Harrigan ve Stevenson ailelerine odaklanan bu dizinin oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren ve daha pek çok isim bulunuyor. 8,3 IMDb puanına sahip olan dram dizisinde toplam 10 bölüm mevcut.

Avatar: The Last Airbender'ın Konusu Nedir?

Avatar: The Last Airbender, dört ulusun yer aldığı bir dünyada geçer. Bu ulusların her biri, kendi elementlerini bükme yeteneğine sahip insanlara sahiptir. Savaş hâlindeki dünyayı kurtarabilmek için dört element gücünde ustalaşmaya karar veren Avatar'ın kendisini durdurmaya çalışan düşmanlar ile savaşması gerekir.

Küçük Ev'in (Little House on the Prairie) Konusu Nedir?

Vahşi Batı döneminde geçen Küçük Ev'in (Little House on the Prairie), küçük bir çiftliğe yerleşen Ingalls ailesinin maceralarını konu alıyor. 7,2 IMDb puanına sahip olan dizinin oyuncuları arasında Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Alice Halsey ve daha pek çok isim bulunuyor. Dram türündeki dizinin ilk sezonunda toplam sekiz bölüm mevcut.

Agent Kim Reactivated'in Konusu Nedir?

Agent Kim Reactivated, ortadan kaybolan kızını bulmaya çalışan bir babanın hikâyesini konu alıyor. 7,8 IMDb puanına sahip olan dizinin oyuncuları arasında So Ji-sub, Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-ho ve daha pek çok isim mevcut. 2026 yılında izleyiciler ile buluşan mini dizi, toplam altı bölümden oluşuyor.

Gupi'nin Konusu Nedir?

Gupi, ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan bir çocuğun hikâyesini konu alıyor. Komedi türündeki animasyon dizisinin seslendirme kadrosunda Gupse Özay, Dora Kaplan, Rüzgar Özacun ve daha pek çok isim bulunuyor. 2025 yılında Netflix üzerinden yayınlanan bu animasyonda toplamda sekiz bölüm mevcut.

Sene 1936'nın (Summer ’36) Konusu Nedir?

Sene 1936'nın (Summer ’36), Nice şehrinde bir otelde işlenen cinayeti konu alıyor. 2026 yılında izleyiciler ile buluşan mini dizinin oyuncu akdrosunda Julie de Bona, Sofia Essaïdi, Nolwenn Leroy ve daha pek çok isim mevcut. 6,7 IMDb puanına sahip olan dizide toplamda altı bölüm bulunuyor.

Teach You a Lesson'ın Konusu Nedir?

Teach You a Lesson'da okullarda otoritenin azalması üzerine müfettişler görevlendirilir. Müfettişler, öğrencilere ders kitaplarında olmayan katı ve ciddi dersler vermeye başlar. Dram türüdneki mini dizinin oyuncu kadrosunda Kim Moo-yul, Lee Sung-min, Jin Ki-joo ve daha pek çok isim bulunuyor. 2026 yılında yayınlanan dizi, 10 bölümden oluşuyor.

Editörün Yorumu

Netflix'te en çok izlenen dizilere baktığımda beni en çok şaşırtan yapım, Gupi oldu. Yerli animasyon dizisi, geçtiğimiz yıl yayınlanmasına rağmen 2026 yılının temmuz ayında bile yedinci sırada konumlandı. Zirvede ise Zeytin Ağacı isimli Türk dizisi bulunuyor. Bu dizi, her sezonuyla adından söz ettirmeyi başardı.