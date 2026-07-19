One UI 9 Güncellemesi Popüler Samsung Telefonunda Test Ediliyor!

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Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Güney Koreli marka yeni sürümü dahili ve beta olmak üzere iki koldan sürdürüyo. Son gelişmeler markanın testlere bir modeli daha dahil ettiğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Güncellemesi Hangi Samsung Modelinde Test Ediliyor?

Samsung, Galaxy A34 5G için Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini test etmeye başladı. Güvenilir kaynaklar bu kapsamda akıllı telefona ait A346EXXUFGZG8/A346EODMFGZG8/A346EXXUFGZG8 test sürümü yazılımlarının markanın sunucularında tespit etti.

Galaxy A34 5G İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Gelecek mi?

Samsung konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak bu testlerin beta değil şirket içi dahili testler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Galaxy A34 5G için yakın zamanda bir One UI 9 beta sürümünün yayınlanması beklenmiyor. Cihazın doğrudan kararlı sürümü alması ihtimalle dahilinde.

Galaxy A34 5G Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

One UI 9 güncellemesi 22 Temmuz'da tanıtılacak Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra ile birlikte çıkış yapacak. Bu katlanabilir telefonların yeni sürümü çalıştıran ilk modeller olması söz konusu. Uyumlu modeller için genel dağıtım ise bu etkinlikten sonra başlayacak.

Şirketin ilk etapta Galaxy S26 serisini yeni sürüme geçirmesi bekleniyor. Ardından geçen yıllarda çıkış yapan Galaxy S25 ve S24 gibi modellerin güncelleneceğini söyleyebiliriz. Galaxy A34 5G ise muhtemelen ağustos ayında güncelleme alacak gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesine sadece birkaç gün kaldı. Yeni sürümün özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak One UI 8.5'ten daha kapsamlı yenilikler getirmesi bekleniyor. Kişisel olarak One UI 8.5'ten memnun kalmamıştım. Tabii bunun bir ara güncelleme olması da beklentimi düşüren ana etkenlerden biriydi.