TECNO'nun 5.100 mAh Bataryalı Telefonu Ortaya Çıktı! Türkiye'de de Satılabilir

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen TECNO Spark Go 3 Pro ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Daha önce çeşitli sertifikalar alan akıllı telefon son olarak yeni bir sertifika daha aldı. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

TECNO Spark Go 3 Pro Ne Sertifikası Aldı?

TECNO Spark Go 3 Pro kısa süre önce KO3 model numarasıyla TÜV Rheinland sertifikası aldı. Bu gelişme telefonun batarya kapasitesini ortaya koyuyor. Bunu biraz daha açarsak cihazda 5100 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere mevcut Spark Go 3'te 5.000 mAh'lik bir batarya tercih edilmişti. Bu da Pro versiyonunun daha büyük bir pile sahip olacağı anlamına geliyor.

Maalesef şu anda Spark Go 3 Pro'nun şarj hızlarıyla ilgili bir detay yok. Burada Spark Go 3'ün 15W hızlarını desteklediğini biliyoruz. Yeni modelde 15W veya daha yüksek hızları görebiliriz. Bu da muhtemelen 45W seviyesinde olacak gibi görünüyor.

TECNO Spark Go 3 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Şu anda TECNO'dan Spark Go 3 Pro'nun tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat telefonun son olarak TÜV Rheinland sertifikası alması tanıtımın çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor. Bu sertifikayı alan modeller genellikle 1-2 ay içerisinde piyasaya sürülüyor. Bu nedenle Spark Go 3 Pro'nun da ağustos veya eylül ayında tanıtılması ihtimaller dahilinde.

TECNO Spark Go 3 Pro Türkiye'de Satılacak mı ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO'nun akıllı telefonları Türkiye'de satılıyor. Spark Go 3 Pro da ülkemizde satılabilir. Hatta Spark Go 3'ün an itibariyla ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 9.700 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda yeni model daha güçlü özelliklere sahip olacağından yüksek ihtimalle 13.999 TL gibi bir fiyatla satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

TECNO'nun akıllı telefonları gerçekten çok başarılı. Hem fiyatları uygun hem de özellikleri iyi. Bence Spark Go 3 Pro da bu geleneği devam ettirecek. Modelin bataryası dışında tam olarak neler sunacağını bilmiyoruz. Şahsen özellikleriyle kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.