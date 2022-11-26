Call of Duty Ghost'un Yüzü Ortaya Çıktı

Ghost, Call of Duty serisinin belki de en ünlü karakterlerinden biriydi. İlk defa Modern Warfare oyunlarıyla karşımıza çıkan karakter; maskeli, sessiz ve gizemli yapısıyla dikkat çekiyordu. Ancak yeni ortaya çıkan bir bilgi, Ghost'un sır perdesini kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan ve dünya çapında büyük sükse yaratan Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu dosyalarını inceleyen hayranlar, oyun boyunca hiç görme şansına erişemediğimiz Ghost'un yüzünü ortaya çıkardı.

İşte Ghost'un Yüz

FPS türünün en sevilen oyunlarından biri olmayı başaran Modern Warfare 2'nin 2022 sürümünde yapılan incelemeler sonucunda ünlü karakterin yüzü ortaya çıktı. Task Force 141'in en ölümcül askerlerinden biri olan Ghost, hayranlar tarafından fazlasıyla seviliyordu.

Normalde 2022 versiyonu da dahil olmak üzere hiçbir Modern Warfare oyununda Ghost'un yüzü görünmüyordu. Ancak yapımcılar, oyunun gizli dosyalarına Ghost'un yüzünü içeren bir modelleme koymuş gibi görünüyor.

İddialara göre oyun içerisinde tamamen maskeli olmasına rağmen Ghost için bir modelleme yapılması, firmanın gelecek Modern Warfare oyunlarında Ghost'u maskesiz olarak göstermek istediğine işaret ediyor.