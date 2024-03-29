Call of Duty Oyuncuları Dikkat: Tüm Hesaplarınız Tehlikede Olabilir!

Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre Activision, çevrim içi modu aktif olarak devam eden Call of Duty oyunlarında üçüncü parti bir yazılım kullanan kişilerin giriş bilgilerini çalan bir hacker grubunun peşine düşmüş durumda.

İddialara göre bu kötü niyetli kişiler, kullanıcıların kullanmış olduğu üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla kurbanların bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım yüklemeyi başarıyor ve oyun hesaplarının ve hatta kripto cüzdanlarının giriş bilgilerini çalabiliyor.

Activision gelen şikâyetler üzerine konuyu incelemeye aldı ve görünüşe göre kurbanların kötü amaçlı yazılımı kaldırmalarına ve hesaplarının kontrolünü yeniden kazanmalarına yardımcı oluyor ancak şu anda bahsi geçen problemin arkasında kimin olduğu belli değil.

Activision Kötü Amaçlı Yazılımı Araştırıyor

Kaynaklar bahsi geçen kötü amaçlı yazılımın "yalnızca üçüncü parti araçların yüklü olduğu kişileri etkiliyor olabileceğini" belirtiyor, yani bir Call of Duty serisi oyununu oynarken kullandığınız üçüncü parti yazılımların tamamı şu anda tehdit konumunda olabilir.

Daha öncelerde Call of Duty oyunları için hile geliştiren Zeebler isimli kullanıcı konuya dair yaptığı açıklamada, müşterilerinden birinin kullandığı bir yazılım nedeniyle hesabının çalınması üzerine bu durumu keşfettiğini söyledi. Olayı araştırdığında, çalınan kimlik bilgilerini içeren bir veritabanı bulduğu bildirildi. Zebbler ayrıca kötü amaçlı yazılımların gerçek bir yazılım gibi görünmek için gizlendiğini ancak kurbanların yazdığı kullanıcı adlarını ve şifreleri çalmak için tasarlandıklarını söyledi.

Activision aktif olarak konuyu araştırıyor ve somut bir gelişme olduğu takdirde sizlere gelişmeleri aktarıyor olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.