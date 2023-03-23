Call of Duty: Mobile'ın 3. Sezonu Başlıyor: İşte Yeni İçerikler!

Call of Duty: Mobile'ın 3. Sezonu "Hücum" ile stres atmak artık daha da keyifli hâle geliyor! 29 Mart'ta yayınlanacak olan yeni sezon, oyunculara heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Sezon boyunca oyuna eklenecek birçok yeni içerikle birlikte, Hücum isimli yeni çok oyunculu haritası, yeni eğitim alanı modu ve yeni işlevsel silahlar gibi birçok yenilik oyuncuların beğenisine sunulacak.

2023 yılı üçüncü sezonu olan "Hücum" ile oyuncular, Rivas - Neon ve Kara Dalga gibi operatörleri ve birbirinden özgün silah tasarımlarını keşfetme fırsatı yakalayacak. Ayrıca yeni sezon boyunca özel sezonluk mücadeleler, şanslı çekilişler ve oyun içi mağaza güncellemeleri de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Call of Duty: Mobile 3. Sezon İçerikleri

Yeni Çok Oyunculu Harita: Hücum – İlk olarak Call of Duty®: Black Ops II'de yer alan Hücum haritası, ticari bir paintball tesisinde geçiyor. Ancak bu sefer oyuncular paintball yerine gerçek silahlarla hünerlerini gösterecekler.

– İlk olarak Call of Duty®: Black Ops II'de yer alan Hücum haritası, ticari bir paintball tesisinde geçiyor. Ancak bu sefer oyuncular paintball yerine gerçek silahlarla hünerlerini gösterecekler. Yeni Güvenli Ev Sistemi ve Skor Serisi – Arkadaşlarınızın güvenli evlerini nasıl şekillendirdiklerini inceleyin veya hayranların en sevdiği skor serisi Bombacı Robot yararlanarak onları uzaktan kumandayla uzak mesafelerden saldırın.

– Arkadaşlarınızın güvenli evlerini nasıl şekillendirdiklerini inceleyin veya hayranların en sevdiği skor serisi Bombacı Robot yararlanarak onları uzaktan kumandayla uzak mesafelerden saldırın. Yeni Silah ve Eklentileri – İlk olarak Call of Duty®: Modern Warfare®'de yer alan bir VLK keskin nişancı tüfeği olan yeni HDR'yi elde edin veya CR56 saldırı tüfeği için yeni GRD-11 eklentisini sahip olun.

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