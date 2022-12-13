Türkiye'de En Çok Oyun İçi Satış Yapan Oyunlar Açıklandı

Oyunfor tarafından paylaşılan rapor, Türkiye'de en çok oyun içi satış yapan oyunlar listesine ışık tuttu. Paylaşılan listeye göre popüler battle royale oyunu PUBG Mobile büyük bir başarının altına imza attı.

Türkiye'de En Çok Oyun İçi Satış Yapan Oyunlar Listesi

PUBG Mobile Garena Free Fire Valorant Call of Duty Mobile League of Legends Arena of Valor World of Warcraft Roblox Mobile Legends Lords Mobile

Oyunfor, 2022 yılında gerçekleşen oyun satışına dair bazı istatistiki bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. Rapora göre bu yıl mobil, PC ve konsol kategorileri içerisinde en fazla alışveriş yapılan kategori mobil oldu. Öyle ki en çok satış yapan 10 oyunun 7 tanesi mobil kategoride yer aldı.

İlk iki sırada battle royale türünün başarılı örnekleri olan PUBG Mobile ve Garena Free Fire isimli yapımlar konumlandı. Üçüncü sırada Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Valorant adlı FPS oyunu yer alırken dördüncü sırada ise Call of Duty: Mobile bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Oyun Alışverişi Yapılan İller

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Antalya

2022 yılında en fazla oyun alışverişi yapılan şehirlerin ilk sırasında İstanbul yer aldı. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

Bu yıl toplam oyun alışverişlerinin yüzde 49'luk kısmını 30 yaş ve üzeri oyuncular, yüzde 47'lik kısmını ise 21 ile 30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı. Cinsiyete göre dağılımda ise oyun alışverişlerinin yüzde 68'lik bölümünü erkekler, yüzde 32'lik bölümünü ise kadınlar gerçekleştirdi.