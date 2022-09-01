Call of Duty: Modern Warfare 2 Oynanış Videosu Sızdırıldı!

Call of Duty: Modern Warfare 2 oynanış videosu internet üzerinden paylaşıldı. Sızdırılan video, yeni CoD oyununu bekleyen çok fazla sayıda oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırmayı başardı. Aksiyon seviyesinin yüksek olduğu videoya dair detaylar haberimizde.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği CoD: Modern Warfare 2 oynanış videosu ile gündeme geldi. Bir kişi, oyun oynandığı esnada monitörün videosunu çekti ve ardından internet üzerinden paylaştı. Görüntüler, ekran kaydı ile kaydedilmediğinden ötürü maalesef grafikler konusunda bilgi sahibi olamıyoruz.

Sızdırılan video, yeni Call of Duty oyununun tek oyunculu moduna ait. Videoya baktığımızda araba kovalamacasına tanık oluyoruz. Kontrol ettiğimiz karakter, ilk olarak diğer aracın arkasında yer alan kişiyi etkisiz hâle getiriyor. Ardından diğer araca geçiş yapıyor.

Düşmanın silahını alan karakter, arabanın içerisindeki kişileri de etkisiz hâle getirip şoför koltuğuna oturuyor. Elbette düşmanlar bununla sınırlı değil. Buradaki en dikkat çekici kısım ise karakter arabayı kontrol ederken arabanın camından dışarı uzanıp düşmanlara ateş etmesidir. Düşmanları etkisiz hâle getirdikten sonra tekrar arabayı sürmeye devam ediyor.

Maalesef oyun içi sesleri duyamadığımız videonun bir kısmında ise kontrol ettiğimiz karakter su altında yüzerek bir noktaya gitmeye çalışıyor. Video genel olarak dünya genelinde en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Call of Duty serisinin yeni oyununun yüksek aksiyon düzeyine sahip olacağını gözler önüne seriyor.

İnternet üzerinden paylaşılan video 1 dakika 35 saniye uzunluğunda. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz. Video, sızıntı olduğundan ötürü kaldırılma ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla henüz izlemediyseniz elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Call of Duty: Modern Warfare 2, 28 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek. CoD: Modern Warfare 2'nin çok oyunculu açık betası ise 24 Eylül'de başlayacak.

Call of Duty: Modern Warfare 2, Steam isimli dijital oyun mağazasında 1.099 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Oyunun ön sipariş fiyatı PlayStation mağazasında 699 TL, Xbox mağazasında ise 869 TL'dir.