Ücretsiz Xbox Live Gold Oyunları Açıklandı (Ağustos 2022)

Ağustos ayında sunulacak ücretsiz Xbox Live Gold oyunları belli oldu. Peki, Xbox Live Gold aboneliğine sahip olan oyuncular, önümüzdeki ay içerisinde hangi yapımlara ücretsiz olarak erişebilecek? Abonelere bedava olarak sunulacak video oyunlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Yazılım devi Microsoft, piyasaya sürdüğü oyun konsolları için çeşitli avantajlar sunan Xbox Live Gold isimli bir abonelik sistemi sunuyor. Söz konusu hizmete abone olan oyuncular her ay düzenli olarak çeşitli ücretsiz oyunlara erişebiliyor.

Oyuncular söz konusu yapımlara erişebilmek için hizmete abone olması yeterlidir. Yani belirlenen oyunlar için ekstra bir ücret ödenmesine gerek kalmıyor. Ağustos ayında abonelere hangi yapımların sunulacağı bir süredir merak ediliyordu.

Microsoft, önümüzdeki ay Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak yapımların yer aldığı bir liste paylaştı. Paylaşılan listede çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenilen oyunlar da bulunuyor. Peki, önümüzdeki ay hangi yapımlar ücretsiz sunulacak?

Ağustos 2022’deki Ücretsiz Xbox Live Gold Oyunları Listesi

Calico 1-31 Ağustos (Xbox One)

ScourgeBringer 16 Ağustos - 15 Eylül (Xbox One)

Saints Row 2 1-15 Ağustos (Xbox 360)

Monaco: What's Yours is Mine 16-31 Ağustos (Xbox 360)

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, ağustos ayında Xbox Live Gold abonelerine bedava verilecek oyunları bir blog yazısıyla duyurdu. Yapılan açıklama ile beraber abonelere ücretsiz olarak sunulacak oyunlar gün yüzüne çıktı.

Microsoft, Xbox Live Gold abonelerine ağustos ayı içerisinde Calico, ScourgeBringer, Saints Row 2 ve Monaco: What's Yours is Mine yer alıyor. Geriye dönük uyumluluk desteği sayesinde Xbox One ve Xbox Series X / S konsolları üzerinden oynayabilirsiniz.

Peachy Keen Games tarafından geliştirilen Calico 2020 yılında piyasaya sürüldü. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen simülasyon oyunu, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenize olanak tanıyor.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Saints Row serisinin ikinci oyunu da önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak. Açık dünya türündeki Saints Row 2, eğlenceli yapısı ile dikkat çekiyor.

Pocketwatch Games tarafından geliştirilen Monaco: What's Yours is Mine soygun temalı bir oyundur. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapımda ekibinizi oluşturup soygun gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. ScourgeBringer ise aksiyon düzeyi yüksek yapımları seven oyunculara hitap ediyor.