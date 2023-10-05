Call of Duty Modern Warfare 3: Açık Beta'ya Nasıl Erken Erişilir?
Call of Duty Modern Warfare 3'ün çıkışına az bir süre kaldı ve bu hafta bir Açık Beta gerçekleşecek. Peki bu Açık Beta'ya nasıl katılabilirsiniz? İşte detaylar!
Geçen yılki Modern Warfare 2'nin doğrudan bir devamı niteliği taşıyan Call of Duty Modern Warfare 3'ün çıkışına az bir süre kaldı ve Activision çıkış öncesi beta süreci düzenliyor. Peki bu betaya nasıl katılabilirsiniz?
Yepyeni bir senaryo, çok oyunculu deneyim ve daha fazlasıyla Activision bu Cuma, 6 Ekim'den itibaren PlayStation, Xbox ve PC'de (PlayStation sahipleri ilk erişim hakkına sahip olacak) bir Açık Beta düzenliyor. Beta, Modern Warfare 2'nin yeniden düzenlenmiş 16 başlangıç haritasından 5'ini içerecek.
PlayStation kullanıcıları, oyunu ön sipariş etmeleri hâlinde 6-7 Ekim tarihlerinde Açık Beta'ya erken erişim elde edecekler.
Call of Duty Modern Warfare 3: Açık Beta Başlangıç Zamanları
Hafta Sonu 1: PlayStation
- 6-7 Ekim: Ön sipariş veren PlayStation kullanıcıları (erken erişim)
- 8-10 Ekim: Tüm PlayStation kullanıcıları
Hafta Sonu 2: Çapraz Oyun
- 12-13 Ekim: Ön sipariş veren PC ve Xbox kullanıcıları ile tüm PlayStation kullanıcıları
- 14-16 Ekim: Tüm platformlarda herkes için Açık Beta
Geçmişten Günümüze Call of Duty Serisi Oyunları
Oyun dünyasının en köklü ve ikonik serilerinden birisi olan Call of Duty serisi, pek çok oyuncunun hatıralarında iz bırakmış bir oyundur.
Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım'da PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve S için piyasaya sürülecek.
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