Call of Duty Modern Warfare 3: Açık Beta'ya Nasıl Erken Erişilir?

Geçen yılki Modern Warfare 2'nin doğrudan bir devamı niteliği taşıyan Call of Duty Modern Warfare 3'ün çıkışına az bir süre kaldı ve Activision çıkış öncesi beta süreci düzenliyor. Peki bu betaya nasıl katılabilirsiniz?

Yepyeni bir senaryo, çok oyunculu deneyim ve daha fazlasıyla Activision bu Cuma, 6 Ekim'den itibaren PlayStation, Xbox ve PC'de (PlayStation sahipleri ilk erişim hakkına sahip olacak) bir Açık Beta düzenliyor. Beta, Modern Warfare 2'nin yeniden düzenlenmiş 16 başlangıç haritasından 5'ini içerecek.

PlayStation kullanıcıları, oyunu ön sipariş etmeleri hâlinde 6-7 Ekim tarihlerinde Açık Beta'ya erken erişim elde edecekler.

Call of Duty Modern Warfare 3: Açık Beta Başlangıç Zamanları

Hafta Sonu 1: PlayStation

6-7 Ekim: Ön sipariş veren PlayStation kullanıcıları (erken erişim)

8-10 Ekim: Tüm PlayStation kullanıcıları

Hafta Sonu 2: Çapraz Oyun

12-13 Ekim: Ön sipariş veren PC ve Xbox kullanıcıları ile tüm PlayStation kullanıcıları

14-16 Ekim: Tüm platformlarda herkes için Açık Beta

Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım'da PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve S için piyasaya sürülecek.