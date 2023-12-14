Eleştirilere Maruz Kalan Call of Duty: Modern Warfare III Satış Rekoru Kırıyor!
Eleştiri oklarını üzerine çeken oyun, satış grafiğinde zirveye ulaştı. İşte detaylar!
8 Kasım'da piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare III, Kasım ayının en çok satan oyunu oldu. Ancak, Activision'ın son oyunu çıkışının ardından birçok eleştiriye maruz kaldı.
Call of Duty: Modern Warfare III Kasım Ayında Oyun Pazarını Salladı!
ABD merkezli Circana'nın aylık raporuna göre, Kasım ayında genel oyun harcamalarında düşüş yaşandı. Toplam oyun satışları yüzde 7 azalırken, içerik donanım satışları yüzde 24 düştü. 2023'ün ilk 11 ayında toplam oyun satışları yılbaşından bu yana sadece yüzde 1 arttı.
Rapora göre düşüşün nedeni, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan büyük yapımların etkisiyle açıklanıyor. God of War Ragnarok ve Pokémon Scarlet/Violet'in Kasım 2022'de tanıtılmasının ardından, bu yıl Call of Duty ve Super Mario RPG'nin duyurulduğu belirtiliyor.
Kasım 2023'te en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Marvel’s Spider-Man 2
- Hogwarts Legacy
- Madden NFL 24
- Super Mario Bros. Wonder
- EA Sports FC 24
- Super Mario RPG (2023)
- Mortal Kombat 1
- NBA 2K24
- UFC 5
Geçmişten Günümüze Call of Duty Serisi Oyunları
Oyun dünyasının en köklü ve ikonik serilerinden birisi olan Call of Duty serisi, pek çok oyuncunun hatıralarında iz bırakmış bir oyundur.
PlayStation'a özel Spider-Man Miles Morales ve Hogwarts Legacy'nin Kasım'da en çok satanlar listesine geri döndüğü vurgulanırken, bazı büyük çıkış yakalayan oyunlar arasında Alan Wake 2 gibi yapımların listede yer almadığı belirtiliyor.
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