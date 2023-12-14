Eleştirilere Maruz Kalan Call of Duty: Modern Warfare III Satış Rekoru Kırıyor!

8 Kasım'da piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare III, Kasım ayının en çok satan oyunu oldu. Ancak, Activision'ın son oyunu çıkışının ardından birçok eleştiriye maruz kaldı.

Call of Duty: Modern Warfare III Kasım Ayında Oyun Pazarını Salladı!

ABD merkezli Circana'nın aylık raporuna göre, Kasım ayında genel oyun harcamalarında düşüş yaşandı. Toplam oyun satışları yüzde 7 azalırken, içerik donanım satışları yüzde 24 düştü. 2023'ün ilk 11 ayında toplam oyun satışları yılbaşından bu yana sadece yüzde 1 arttı.

Rapora göre düşüşün nedeni, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan büyük yapımların etkisiyle açıklanıyor. God of War Ragnarok ve Pokémon Scarlet/Violet'in Kasım 2022'de tanıtılmasının ardından, bu yıl Call of Duty ve Super Mario RPG'nin duyurulduğu belirtiliyor.

Kasım 2023'te en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Call of Duty: Modern Warfare III (2023) Marvel’s Spider-Man 2 Hogwarts Legacy Madden NFL 24 Super Mario Bros. Wonder EA Sports FC 24 Super Mario RPG (2023) Mortal Kombat 1 NBA 2K24 UFC 5

PlayStation'a özel Spider-Man Miles Morales ve Hogwarts Legacy'nin Kasım'da en çok satanlar listesine geri döndüğü vurgulanırken, bazı büyük çıkış yakalayan oyunlar arasında Alan Wake 2 gibi yapımların listede yer almadığı belirtiliyor.