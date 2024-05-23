Sıradaki Call of Duty Oyununun İsmi Kesinleşti!

Heyecanla beklenen yeni Call of Duty oyununun ilk teaser'ları dün akşam Activision tarafından yayınlandı. İkonik serinin bir sonraki halkası için pazarlama çalışmasını başlatan şirket, bu gizemli teaser'lar ve diğer ayrıntılar için "thetruthlies.com" adlı bir web sitesi de açtı.

Bugün ise USA Today gazetesinde tam sayfa bir ilanla merakı daha da artırdı. İçerisinde çeşitli yazıların bulunduğu reklamda oyunun logosu ve resmi adı olan Call of Duty Black Ops 6‘nın yanı sıra teaser’ın sunulduğu web sitesinin bağlantılarına da yer verildi.

Yeni Call of Duty Black Ops Oyunu Resmileşti

Tanıtım videosu heyecan verici bir sahneyle açılıyor. Gizemli bir grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin dört başkanını gösteren dev heykellerden oluşan Rushmore Dağı anıtına tırmanıyor. Her bir heykelin yüzüne " The Truth Lies" yazılı siyah bantlar yapıştırıyorlar.

Ayrıca, Black Ops hayranları için dikkat çekici başka bir detay ise teaser'da 2020 yapımı Black Ops Cold War'a bir selam gönderiliyor olması. O oyunda, Perseus'un yeri hakkında bilgi verirken doğruyu mu yoksa yalanı mı seçeceklerine karar vererek farklı sonlara ulaşabiliyorlardı. Bu durum, Black Ops 6'da da benzer bir hikaye anlatımı mekaniğinin kullanılabileceğine dair ipucu taşıyor.

Black Ops 6'nın resmi tanıtımı, 9 Haziran'da Microsoft'un Xbox Games Showcase etkinliğinde gerçekleşecek. Ardından ise yeni Call of Duty'e özel bir Direct etkinliği düzenlenecek.

Ek olarak oyunun Ekim ayında piyasaya sürülmesi ve ilk günden Game Pass'e eklenmesi planlanıyor. Bu sayede PC ve konsolda üyeliği bulunan kişiler, oyuna ücretsiz bir şekilde erişme şansı yakalayacaklar.