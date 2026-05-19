Ünlü Call of Duty ve Star Wars Seslendirmeni Hayata Gözlerini Yumdu

Popüler yapımlara önemli katkılar sağlayan isimleri kaybetmeye devam ediyoruz. Birçoğumuzun yakından tanıdığı Call of Duty ve Star Wars seslendirmeni, Tom Kane, dün itibarıyla hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun ölüm haberi, hem animasyon ve hem de oyun dünyasındaki hayranlarını büyük bir üzüntüye boğdu.

Call of Duty ve Star Wars Seslendirmeni, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1962 yılının Nisan ayında doğmuş olan Amerikalı oyuncu, kariyeri boyunca çok geniş bir alanda çalışmıştı. Bu kapsam animasyon dizilerinden oyunlara kadar uzanıyor ve büyük ölçüde Star Wars markası ile tanınıyor. Öyle ki Amiral Ackbar, Boba Fett, Captain Amos, Qui-Gon Jinn ve Yoda gibi tanınmış karakterlere sesiyle hayat vermişti.

Oyun sektöründe ise bilhassa Call of Duty: Black Ops alt serisindeki Dr. Schuster ve Takeo Masaki ile öne çıkıyor iken, Jim Gordon (Batman: Arkham Asylum), Magneto (Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds) ile de hafızalara kazınmıştı. Bunların yanı sıra Harry Potter: Magic Awakened, Marvel Future Revolution, Ghost of Tsushima, Minecraft Dungeons ve Fortnite gibi ünlü markalara da izini bırakmıştı.

2020 yılında geçirdiği felcin ardından sağlık sorunları yaşayan Tom Kane, temsilcisi Zach McGinnis tarafından aktarılana göre, bir Kansas City hastanesinde ailesiyle birlikteyken hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeninin ise geçirdiği felç ile ilgili komplikasyonlar olduğu söyleniyor.

Her ne kadar altmış dört yaşında bedenen aramızdan ayrılmış olsa da Kane, hayat verdiği karakterler ile ruhunu yaşatmaya devam edecek. Amiral Ackbar, Boba Fett, Qui-Gon Jinn, Yoda, Dr. Schuster, Takeo Masaki, Jim Gordon ve Magneto da bize bıraktığı miras olacak.

Editörün Yorumu

Elbette dizi olsun, film olsun, oyun olsun veya diğer sektörler olsun, izini bırakmış isimleri kaybetmek, bizler için büyük bir üzüntü kaynağı oluyor. Hele de çok eski zamanlardan beri o sesleri duyuyorsak veya çeşitli rollerde karşımıza çıkmışsa, bu üzüntünün derinliği daha da fazla oluyor. Çocukluğumuzun, gençliğimizin bir parçası da böylece ölmüş oluyor.

Ancak Tom Kane, rol aldığı yapımlar ile bir nevi ölümsüzleştirildi de diyebiliriz. Bir parçası olduğu animasyonları izlerken veya oyunları oynarken sesini duymaya devam edeceğiz. Aynı zamanda da hüzünleneceğimiz de bir gerçek diyebilirim. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz.