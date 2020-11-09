Dünya genelinde büyük popülarite sahibi video oyunlarından Call of Duty Warzone mobil çıkış tarihi belli oldu. Oyuncular, iki ay önce Activision’ın web sitesinde yayımlanan iş ilanında WZM kod adına sahip AAA mobil oyun için baş yapımcı aramaya başlamıştı ve bu da CoD: Warzone oyununun mobil sürümünün çıkacağına yönelik bir ipucu vermişti. Video oyununun hayranları, o gün itibarıyla video oyununu sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı.

Call of Duty Warzone Mobil Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Görünüşe bakılırsa Call of Duty Warzone’un mobil sürümü limana yaklaşmaya çok yakın. CoD: Mobile, Call of Duty serisinin şimdiye kadarki en başarılı mobil oyunu olsa da bir kusuru var: Black Ops 4 tarzı battle royale modunun piyasaya sürülen ücretsiz CoD: Warzone oyununa göre modası çoktan geçmiş görünüyor.

CoD: Warzone’un mobil cihazlara geleceğine yönelik iddialar aylar öncesinde ortaya atılmıştı. Call of Duty: Mobile’ın uzun süre daha popülerliğini koruması amaçlanan bir video oyunu olduğu ve oyunun düzenli olarak harita ve benzeri yeniliklerin yapıldığı güncellemelerin geldiği göz önünde bulundurulduğunda CoD: Warzone’un yeni bir sürüm olarak geleceği çok mümkün görünmüyor. Oyuncuların tahmini daha çok video oyununun herhangi bir güncellemenin parçası olarak değil başlı başına bir oyun olarak geleceği yönünde.

Oyuncu topluluğunun elinde Warzone’un limana yaklaştığını gösteren şimdilik toplamda iki bulgu var. Bunlardan ilki, Mayıs 2020’de Activison CEO’sunun şirketten daha fazla mobil oyun geleceğini doğrulaması. İkincisi, Reddit’te “WarzoneMobile” adında bir subreddit oluşturulması. Subredditin moderatörü dF_Founder aynı zamanda Call of Duty: Mobile’ın topluluk lideri olduğu için alt dizinin bir hayran tarafından açılmadığını gösteriyor.

“WarzoneMobile” subredditteki paylaşılan ilk gönderi, dF_Founder’ın Warzone’un iş listesinin ayrıntılarını veriyordu. Activison’ın oyunculardan bir sır gibi saklamakta olduğu bilgiyi bu şekilde sızdırması biraz tuhaf görünüyor ve bu da paylaşılan bilgilerin gerçek bir sızıntıdan çok pazarlama hilesi olarak görülmesine yol açıyor. Warzone mobil ekibi için hala alım yapılıyorsa bu oyunun henüz tamamlanmadığının anlamına geliyor. Call of Duty Warzone mobil çıkış tarihi bu nedenle 2021’in ortasını veya sonunu işaret edebilir.