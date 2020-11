Call of Duty: Modern Warfare Büyük Satış Rekoru Kırdı!

Activision Blizzard'ın en çok oynanan oyunlarından Call of Duty: Modern Warfare, yeni bir satış rekorunun daha altına imza attı. CoD: Modern Warfare, ilk yılında diğer tüm video oyunların daha fazla satarak ismini bir kez daha duyurdu. Peki, video oyunu ilk 12 ay içerisinde toplamda ne kadar kopya satmayı başardı?

Activision Blizzard Başkanı Daniel Alegre, Call of Duty: Modern Warfare'ın ilk 12 ay içerisinde satış bakımından büyük bir rekorun altına imza attığını belirtti ancak oyunun ilk 12 ayda ne kadar kopya sattığını tam olarak açıklamadı. Alegre, bu başarının kaynağının CoD: Warzone olduğunu söyledi. Alegre'a göre oyuncular ilk olarak ücretsiz olarak oynanabilen battle royale oyununu deniyor, oyunu beğendikten sonra da Warfare'ı satın alıyor.

Alegre ayrıca oyunun toplam satışlarının üçte ikisinin dijital olduğunu dile getirdi. Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs göz önünde bulundurulduğunda dijital satın alışverişlerin oranında artış meydana gelmesi zaten beklenildiğinden bu veriler çok da şaşırtıcı görünmüyor. Alegre'nin bilgisayar satışları hakkındaki sözler şunlar oldu:

"Birinci Sınıf Modern Warfare içeriği ile bilgisayar ve oyun konsollarında ücretsiz bir şekilde oynanabilen Warzone deneyiminin birleştirilmesi, oyuncu topluluğunun büyümesine yardımcı olmaya devam ediyor. Konsol oyuncu sayısı çok hızlı bir şekilde arttı ve aylık oyuncular PC platformlarında geçen yıla oranla on kat daha büyüme gördü. Bir önceki oyuna kıyasla geçen yıla göre 7 kat daha fazla büyüme gören Modern Warfare oyuncular tarafından saatlerce oynandı. Warzone oyuncuları, tam bir Call of Duty deneyimine sahip olmayı seçerken premium oyun satışlarında yine önemli bir artış gördük. Modern Warfare'ın ilk yılının satışları, Call of Duty tarihinin en yüksek satışları oldu."