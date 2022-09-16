Call of Duty: Warzone Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu (Video)

Call of Duty: Warzone Mobile çıkış tarihi açıklandı. Battle royale türündeki popüler video oyununun mobil sürümüne dair bir video da paylaşıldı. Peki, ön kayıt süreci başlayan CoD: Warzone Mobile ne zaman çıkacak? Yeni mobil oyuna dair merak edilen detaylar haberimizde.

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Battle royale türünün milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilmesi üzerine birçok oyun şirketi kollarını sıvadı. Bunun sonucunda ise Apex Legends ve Call of Duty Mobile gibi yapımlar gün yüzüne çıktı.

PUBG'nin popüler hâle gelmesinin ardından piyasaya sürülen battle royale oyunları arasında Call of Duty: Warzone da yer alıyor. Infinity Ward ve Raven Software tarafından geliştirilen CoD: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıktı.

Warzone, milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Öyle ki popüler yapımın indirme sayısı, ilk dört günde 15 milyonu aştı. Warzone'un büyük bir başarı elde etmesi üzerine geliştirici ekip, oyunun mobil sürümünü geliştirmek için kollarını sıvadı.

Call of Duty: Warzone Mobile Çıkış Tarihi Açıklandı

Battle royale türündeki CoD: Warzone'un mobil sürümünün çıkış tarihi belli oldu. Mobil cihazlar için geliştirilen battle royale oyunu 2023 yılında Android ve iOS platformlarına çıkacak. Henüz oyunun tam olarak hangi ayda piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

Oyunun şu anda Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletler için ön kayıt süreci başladı. Android'in resmi uygulama mağazası Google Play Store üzerinden Warzone Mobile'ın sayfasını görüntüleyebilir ve "Ön Kayıt" butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Warzone'un mobil sürümünün de oynaması ücretsiz olması bekleniyor. Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Activision, çıkış tarihinin yanı sıra bir fragman da yayımladı. Yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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