Call of Duty: Warzone'un Yeni Operatörleri Belli Oldu: Nicki Minaj, Snoop Dog ve Dahası!

Call of Duty'ye dört yeni operatör geliyor ve bu dört operatörün üçü konusunda geliştiricilerin seçimi sizleri kesinlikle şaşırtacak.

Nicki Minaj, 21 Savage ve Snoop Dog, Call of Duty: Warzone ve Call of Duty: Modern Warfare 2 kadrosuna katılan yeni üç operatörümüz olacak. Yeni ücretsiz içerik, 5. Sezon 2 Ağustos'ta yayına girdikten sonra bu operatörler 7-16 Ağustos tarihleri arasında sunulacak.

Call of Duty blog gönderisinde "İlk üç gün 80'lerden (Foundation), 90'lardan (Golden Era) veya 2000'lerden (Life After Y2K) bir Savaş Parçası verilecek. Giriş yaptığınız dördüncü gün, herhangi bir çevrimiçi modda kullanabileceğiniz özel bir Silah Planı alacaksınız." ifadelerine yer verildi.

Kullanıcılar Operatör Seçimleri Konusunda Tepkili

Snoop Dog'u daha önce 2014 yılında bir kez görmüş olsak da Nicki Minaj "Sezon 05'te Call of Duty'nin kendi adını taşıyan ilk kadın Operatörü" olarak tarihe geçecek. Ayrıca Reloaded tekliflerinin bir parçası olarak sezon ortasında 21 Savage da geliyor.

Tabii bu operatörler herkesi memnun edebilmiş değil. Reddit kullanıcısı ArcadiousXvX "COD'un bu hâle geldiğine inanamıyorum." yorumunu yaptı. Birçok oyuncu, Call of Duty'nin para kazanmak yerine gerçekçiliğe öncelik verdiği günleri özlediğini belirtti.

Peki siz Call of Duty oyunlarının günümüzde geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.