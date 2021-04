Call of Duty: Warzone Oyuncu Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Call of Duty: Warzone oyuncu sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı. Activision Blizzard, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen battle royale oyununun oyuncu sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Battle royale türünün oyuncular tarafından çok beğenilmesi üzerine oyun firmaları kollarını sıvadı ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi yapımlar çıkışını gerçekleştirdi. Battle royale oyunları arasında Call of Duty: Warzone da yer alıyor.

Infinity Ward ve Raven Software iş birliğinde geliştirilen Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürüldü. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok popüler hale gelen Call of Duty: Warzone, aslında Modern Warfare için bir mod olarak tasarlanmıştı fakat video oyunu tek başına ücretsiz bir şekilde çıkışını gerçekleştirmişti.

Kısa süre içerisinde çok sayıda oyuncu tarafından ilgi ile karşı karşıya kalan CoD: Warzone, 24 saat içerisinde 6 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Battle royale türünü başarılı örneklerinden bir tanesi olan yapım, üç günde 15 milyon oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Popüler video oyununun oyuncu sayısı 10 günde 30 milyon, bir ay içerisinde 50 milyon, dokuzuncu ayın sonunda ise 85 milyona yükselmişti.

100 million players and counting.



Thank you all for dropping in. It wouldn't be #Warzone without you. pic.twitter.com/knanptnCMU