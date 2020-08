Call of Duty: Warzone Oyuncu Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Call of Duty: Warzone oyuncu sayısı ile dudak uçuklatıyor. Kısa süre içerisinde oyuncular tarafından yoğun ilgi gören battle royale türündeki Call of Duty: Warzone büyük bir başarıya imza attı. Call of Duty: Warzone ile ilgili detaylar haberimizde.

Call of Duty: Warzone Oyuncu Sayısı 75 Milyona Ulaştı

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds ile birlikte dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Battle royale türü, dünya genelinde oldukça popüler hale gelmesi nedeni ile oyun firmalarının dikkatini çekti ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi yapımlar piyasaya sürüldü. Call of Duty: Warzone da bu yapımlar arasında yer alıyor.

Infinity Ward ve Raven Software işbirliğinde geliştirilen battle royale türündeki Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Call of Duty: Warzone, yalnızca 5 ay gibi bir sürede 75 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Call of Duty: Warzone, 75 milyon oyuncuya ulaşmasında yeni tip koronavirüs salgınının da etkisi olabilir. Çünkü dünya genelinde insanlar yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. İnsanlar evde video oyunu oynayarak, film ve dizi izleyerek, kitap okuyarak geçiriyor. Bu noktada Call of Duty: Warzone'un hem battle royale oyunu olması hem de ücretsiz olması başarıyı da beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde beşinci sezon fragmanı yayımlanan Call of Duty: Warzone, 150 oyuncu bir alan üzerinde mücadele ediyor. Call of Duty: Warzone'da amaç tıpkı her battle royale türündeki video oyunu gibi hayatta kalan son kişi olmaya çalışmaktır.