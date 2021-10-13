Kanal D'nin Popüler Dizisi Camdaki Kız NFT'si Satışa Çıkıyor

Camdaki Kız NFT'si satışa sunulacak. Kısa süre içerisinde çok popüler hale gelen dram dizisinin NFT'si yalnızca 50 adet ile sınırlı olacak. Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Camdaki Kız NFT'si Ne Zaman Çıkacak?

OGM Pictures isimli yapım şirketi, Camdaki Kız dizisi ile NFT dünyasına girmeye hazırlanıyor. Şirket, dizinin NFT'sini satışa çıkaracaklarını duyurdu. Hürriyet'teki habere göre NFT, 18 Ekim 2021 tarihinde Carny platformu üzerinden satışa sunulacak.

Kısa sürede büyük bir başarı elde eden popüler dizinin NFT'si sadece 50 adet ile sınırlı olacak. NFT'den elde edilen tüm gelirin HAYTAP'a bağışlanacağı açıklandı. OGM Pictures tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"OGM Pictures olarak Camdaki Kız dizimizin alternatif NFT afişini Carny'de satışa sunuyoruz.⁠ Sadece 50 adet satılacak gif afişten tüm elde edilen gelir HAYTAP'a bağışlanacak.⁠ Ayrıca 5 şanslı kişi Camdaki Kız setine ziyaret hakkı kazanacak⁠."

OGM Pictures olarak Camdaki Kız dizimizin alternatif NFT afişini Carny'de satışa sunuyoruz.⁠

Sadece 50 adet satılacak gif afişten tüm elde edilen gelir HAYTAP'a bağışlanacak.⁠ Ayrıca 5 şanslı kişi Camdaki Kız setine ziyaret hakkı kazanacak⁠

Afiş tasarımı:@dartduvar @carny_io pic.twitter.com/z3WMax3IMs — OGM Pictures (@OGMPictures) October 12, 2021

NFT Satışları 2021 Yılının İlk Yarısında Rekor Seviyeye Ulaştı

Reuters'ın DappRadar verilerine dayanarak aktardığı bilgilere göre ikinci çeyrekte dijital varlık satın alımları toplamda 1,24 milyar dolara ulaştı. Bu değer, 2021 yılının ilk çeyreğinde sadece 1,23 milyar dolardı. NFT ile yapılan satışlarla toplamda 2,47 milyar dolar elde edildi. Görünüşe bakılacak olursa ikinci çeyrekte elde edilen gelir, birinci çeyrekte elde edilen gelirin biraz üzerine çıkarak satışlarda dikkate değer bir ilerleme kaydedildi.

NFT ile elde edilen toplam kazancı önceki yıla göre baz alan Reuters, bu yöntemle yapılan satışların 13,7 milyon dolar olduğu 2020'nin ilk yarısına göre söz konusu yöntemin dünya çapında büyük bir popülarite yakaladığına işaret etti.

NFT'nin büyük bir ivme yakalanmasının en önemli nedenleri ise büyük kullanıcı kitlelerine hitap eden şirket ve kişiler olduğu düşünülüyor. Örneğin World Wide Web (WWW) geliştiricisi olan Tim Berners-Lee, webin kaynak kodu NFT'sini geçtiğimiz günlerde 5,4 milyon dolara satmıştı.

Takas edilemez bir token ile satılan WWW orijinal kaynak kodu, Berners-Lee'ye 5,4 milyon dolar kazandırdı. Berners-Lee, webin orijinal kaynak kodunu bir müzayede evi aracılığı ile kimliği açıklanmayan bir alıcıya sattı.