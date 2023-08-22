Çanakkale’de Büyük Yangın: 9 Köy Boşaltıldı!

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere Köyü'ndeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın söndürme çalışmalarına başlandı.

Rüzgârın etkisiyle gittikçe büyüyen yangından vatandaşların etkilenmemesi için çevredeki köylerin tahliyesi gerçekleştirildi.

9 Köy Boşaltıldı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı alınan önlemler hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Orman yangını, Çanakkale şehir merkezini teğet geçecek gibi görünüyor. 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle orman yangınları yayıldı. Yangın 6 saatte 15,1 kilometrelik bir alana yayıldı. Ancak, yangının ilerlemesine sebep olan rüzgâr o kadar şiddetli ki ekiplerimizin çalışmalarının yeterli olmadığı anlar oldu. Yüzde 19’luk bir nem ve saatte 70 kilometre hızla ilerleyen bir rüzgâr söz konusu. En kötü senaryoya göre AFAD, Valilik ve diğer kamu kuruluşları yangınlara destek olacaklar."

Yangının etkili olduğu bölgedeki hayvanlar için de harekete geçildi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra ormandaki diğer hayvanların tahliyesi de yapıldı. Jandarma ekipleri gözetiminde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı!

Yangının bildirilmesinin hemen ardından Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı. Yangının büyümesinin ardından ekiplerin denizden müdahelesini kolaylaştırmak için Çanakkale Boğazı da gemi trafiğine kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yangınla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı, gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi."

421 personelin söndürmeye çalıştığı yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.