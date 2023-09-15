Canlı Aksiyon One Piece Dizisinin 2. Sezonu Duyuruldu: Fragman da Geldi!

Eiichiro Oda'ya göre Netflix'in canlı aksiyon One Piece uyarlaması, ilk sezonun yakaladığı harika ivmeyi daha fazla bölümle bir adım ileriye taşımayı planlıyor.

Netflix'in bazı dizileri tam da yükselişe geçtikleri sırada iptal etme kararı oldukça sık karşılaştığımız bir durum ancak Eiichiro Oda bugün canlı aksiyon dizisi One Piece'in yeni sezonuyla geri döneceğini duyurdu.

Canlı Aksiyon One Piece Dizisi 2. Sezon Fragmanı

Heniz 2. sezona dair bölüm sayısı konusunda netlik yok ancak One Piece'in transponder salyangozlarından birinin yer aldığı bir duyuru videosunda Oda, yeni ve eski hayranlarına çalışmalarını destekledikleri için teşekkür ederken, "Senaryoların hazır olması biraz zaman alacak, bu yüzden lütfen sabırlı olun." dedi.

Hollywood'da devam eden çifte işçi grevi ve prodüksiyon zaman çizelgesinin duyurulmaması nedeniyle, izleyicilerin Luffy ve ekibini gelecekte ne zaman görebilecekleri belli değil.

Peki sizin canlı aksiyon One Piece uyarlamasının yeni sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.