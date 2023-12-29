Samsung'un Canlı Yapay Zeka Çevirisi İçin Galaxy S24'e İhtiyacınız Olmayacak!

Samsung geçtiğimiz ay Gauss yapay zekâ modelini duyurarak Galaxy S24 serisiyle gelecek yapay zekâ özelliklerine bir bakış atmamızı sağladı. Elbette kullanıcıların gözünde en havalı özellik, aramalar için canlı çeviriler almanıza olanak tanıyan 'AI Live Translate Call (Yapay Zekâ Canlı Çağrı Çevirisi)' oldu.

Nikkei Asia, AI Live Translate Call'ın başlangıçta İngilizce ve İspanyolca gibi "en çok kullanıcıya sahip" dilleri destekleyeceğini doğrulayarak bu özelliğe daha fazla ışık tuttu.

Çağrıdaki İki Telefonun da Galaxy Serisi Olması Şart Değil

Yayın organı daha sonra Korece ve Japonca gibi dillerin de ekleneceğini açıkladı. Nikkei Asia ayrıca bu çeviri özelliğinin Samsung olmayan bir telefon kullanan biriyle konuşurken de çalışacağını bildirdi.

Yani iPhone, Xiaomi ya da başka bir markanın telefonuna sahip kişilerin Galaxy serisi telefonu olan biriyle konuşurken çevirileri duymaya devam edebilecekleri anlamına geliyor.

Galaxy S24 serisi telefonlarda beklenen tek yapay zekâ özelliği bunlar değil. Büyük bir One UI 6.1 sızıntısı, fotoğraf genişletme, bir yapay zekâ sohbet botu, metin için ton ayarlamaları, yapay zekâ tarafından oluşturulan duvar kağıtları ve notları özetleme gibi özelliklere işaret ediyor.

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