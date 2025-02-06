Capcom Oyunlarının Fiyatları Çok Düştü! Bu Kampanya Kaçmaz

Steam Capcom oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya ile birlikte Ultra Street Fighter IV, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, Devil May Cry 4 Special Edition, Dead Rising 4 ve daha pek çok oyun yer alıyor. Kampanya 10 Şubat'ta sona erecek.

Yüzde 87 oranında indirime giren Ultra Street Fighter IV'ün fiyatı 17,99 dolardan (645 TL) 2,33 dolara (83 TL) düştü. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 82 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.

Monster Hunter Rise + Sunbreak yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra Sunbreak isimli indirilebilir içeriğin de yer aldığı paket 34,99 dolardan (1.255 TL) 8,74 dolara (313 TL) düştü. Dead Rising 4 ise kampanya kapsamında 4,49 dolara (161 TL) satılıyor.

Yüzde 75 oranında indirime giren DmC: Devil May Cry kampanya kapsamında 5,62 dolara (201) TL'ye satılıyor. 85 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyun, piyasaya sürüldüğü dönemde büyük beğeni toplamıştı.

2024 yılında piyasaya sürülen Dragon's Dogma 2 yüzde 43 oranında indirime girdi. Açık dünya aksiyon RPG türündeki oyunun fiyatı 49,99 dolardan (1.794 TL) 28,49 dolara (1.022 TL) düştü. İndirime giren oyunların bir kısmı şu şekilde:

İndirime Giren Capcom Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Ultra Street Fighter IV 17,99 dolar 2,33 dolar %87 Dead Rising 4 22,49 dolar 4,49 dolar %80 Remember Me 39,99 dolar 5,99 dolar %80 Lost Planet 3 - Complete 29,99 dolar 7,99 dolar %80 Marvel vs. Capcom: Infinite 29,99 dolar 5,99 dolar %80 Street Fighter V - Champion Edition 11,99 dolar 5,99 dolar %50 DmC: Devil May Cry 22,49 dolar 5,62 dolar %75 Devil May Cry 4: Special Edition 18,75 dolar 5,62 dolar %70 Devil May Cry 5 + Vergil 17,99 dolar 5,93 dolar %67 Dead Rising 2 14,99 dolar 3,74 dolar %75 Monster Hunter Rise + Sunbreak 34,99 dolar 8,74 dolar %75 Monster Hunter: World 17,99 dolar 5,93 dolar %67 MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK 32,24 dolar 9,13 dolar %72 MEGA MAN X DiVE Offline 29,99 dolar 9,89 dolar %67 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy 22,49 dolar 7,42 dolar %67 Resident Evil Remake Trilogy 53,99 dolar 29,69 dolar %45 Resident Evil 4 Remake 24,99 dolar 12,49 dolar %50 Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 49,99 dolar 18,49 dolar %63 Resident Evil 6 11,99 dolar 2,99 dolar %75 Resident Evil 5 11,99 dolar 2,99 dolar %75 Resident Evil 3 Remake 24,99 dolar 6,24 dolar %75 Resident Evil Revelations 2 4,49 dolar 1,12 dolar %75

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