Capcom Oyunlarının Fiyatları Çok Düştü! Bu Kampanya Kaçmaz
Capcom oyunları için yüzde 87'ye varan indirim kampanyası başladı. Peki, kampanya kapsamında indirime giren oyunların fiyatı ne kadar oldu?
Steam Capcom oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya ile birlikte Ultra Street Fighter IV, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, Devil May Cry 4 Special Edition, Dead Rising 4 ve daha pek çok oyun yer alıyor. Kampanya 10 Şubat'ta sona erecek.
Yüzde 87 oranında indirime giren Ultra Street Fighter IV'ün fiyatı 17,99 dolardan (645 TL) 2,33 dolara (83 TL) düştü. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 82 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.
Monster Hunter Rise + Sunbreak yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra Sunbreak isimli indirilebilir içeriğin de yer aldığı paket 34,99 dolardan (1.255 TL) 8,74 dolara (313 TL) düştü. Dead Rising 4 ise kampanya kapsamında 4,49 dolara (161 TL) satılıyor.
Yüzde 75 oranında indirime giren DmC: Devil May Cry kampanya kapsamında 5,62 dolara (201) TL'ye satılıyor. 85 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyun, piyasaya sürüldüğü dönemde büyük beğeni toplamıştı.
2024 yılında piyasaya sürülen Dragon's Dogma 2 yüzde 43 oranında indirime girdi. Açık dünya aksiyon RPG türündeki oyunun fiyatı 49,99 dolardan (1.794 TL) 28,49 dolara (1.022 TL) düştü. İndirime giren oyunların bir kısmı şu şekilde:
İndirime Giren Capcom Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Ultra Street Fighter IV
|17,99 dolar
|2,33 dolar
|%87
|Dead Rising 4
|22,49 dolar
|4,49 dolar
|%80
|Remember Me
|39,99 dolar
|5,99 dolar
|%80
|Lost Planet 3 - Complete
|29,99 dolar
|7,99 dolar
|%80
|Marvel vs. Capcom: Infinite
|29,99 dolar
|5,99 dolar
|%80
|Street Fighter V - Champion Edition
|11,99 dolar
|5,99 dolar
|%50
|DmC: Devil May Cry
|22,49 dolar
|5,62 dolar
|%75
|Devil May Cry 4: Special Edition
|18,75 dolar
|5,62 dolar
|%70
|Devil May Cry 5 + Vergil
|17,99 dolar
|5,93 dolar
|%67
|Dead Rising 2
|14,99 dolar
|3,74 dolar
|%75
|Monster Hunter Rise + Sunbreak
|34,99 dolar
|8,74 dolar
|%75
|Monster Hunter: World
|17,99 dolar
|5,93 dolar
|%67
|MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK
|32,24 dolar
|9,13 dolar
|%72
|MEGA MAN X DiVE Offline
|29,99 dolar
|9,89 dolar
|%67
|Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
|22,49 dolar
|7,42 dolar
|%67
|Resident Evil Remake Trilogy
|53,99 dolar
|29,69 dolar
|%45
|Resident Evil 4 Remake
|24,99 dolar
|12,49 dolar
|%50
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|49,99 dolar
|18,49 dolar
|%63
|Resident Evil 6
|11,99 dolar
|2,99 dolar
|%75
|Resident Evil 5
|11,99 dolar
|2,99 dolar
|%75
|Resident Evil 3 Remake
|24,99 dolar
|6,24 dolar
|%75
|Resident Evil Revelations 2
|4,49 dolar
|1,12 dolar
|%75
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