Korku Tutkunları Buraya: Capcom'dan Sevince Boğan Resident Evil Açıklaması!

Resident Evil, korku unsurlarını başarıyla yansıtan serilerden biri ve doğal olarak serinin yeni çıkacak oyunları merakla bekleniyor. Son olarak geçtiğimiz yıl Resident Evil 4 Remake ile oyuncuların karşısına çıkan Capcom, görünüşe göre arayı fazla açmadan hayranlara yeni bir oyun daha sunacak.

Capcom, Yeni Bir Resident Evil Oyunu Geliştirdiğini Doğruladı

Capcom'un tepe yöneticilerinden Koshi Nakanishi, Capcom Next: Summer 2024 programı kapsamında hayranları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Nakanishi, konuşmasının bir bölümünde yeni bir Resident Evil oyununun geliştirme aşamasında olduğunu ve bunun gerçekten önemli olduğunu söyledi.

2009 yılından bu yana şirkette görev alan Nakanishi, geliştirdikleri projenin bir 'Remake' olmadığını vurguladı. Yani, şu an için daha fazla detay verilmese de hayranları tamamen orijinal ve sıfırdan geliştirilen bir oyunun beklediğini söyleyebiliriz. Son olarak yöneticinin konuyla ilgili tüm açıklaması şöyle;

Yeni bir Resident Evil yapıyoruz . Resident Evil 7'den sonra ne yapacağımı anlamak gerçekten zordu, ama buldum ve dürüst olmak gerekirse, önemli hissettiriyor. Henüz hiçbir ayrıntıyı paylaşamam, ancak bunu yapabileceğim günü heyecanla beklediğinizi umuyorum.