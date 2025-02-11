Captain America: Brave New World'ün Yeni Fragmanı Yayınlandı

Duyurulduğu ilk günden beri merakla beklenen Captain America: Brave New World (Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya) filminden yeni fragman geldi. Peki, Anthony Mackie ve Harrison Ford dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı film ne zaman vizyona girecek?

Captain America: Brave New World'ün Yeni Fragmanı Çıktı

Marvel Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden Captain America: Brave New World için yeni bir fragman yayınlandı. 1 dakika uzunluğundaki tanıtım videosunda aksiyon düzeyi yüksek sahneler yer alıyor. Videoda Sam Wilson'ın yanı sıra Thaddeus Ross ve Joaquin Torres dahil birçok karakteri görüyoruz.

Captain America: Brave New World Oyuncuları

Anthony Mackie

Harrison Ford

Danny Ramirez

Shira Haas

Carl Lumbly

Tim Blake Nelson

Giancarlo Esposito

Xosha Roquemore

Jóhannes Haukur Jóhannesson

William Mark McCullough

Takehiro Hira

Harsh Nayyar

Filmde Anthony Mackie "Sam Wilson" karakterini, Harrison Ford "Thaddeus Ross" karakterini, Danny Ramirez "Joaquin Torres" karakterini, Shira Haas "Ruth Bat-Seraph" karakterini, Carl Lumbly ise "Isaiah Bradley" canlandırıyor.

Captain America: Brave New World Konusu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thaddeus Ross ile tanışan Sam Wilson, kendisini uluslararası bir olayın ortasında bulur. Wilson'ın tehlikeli komplonun arkasındaki nedeni bulması gerekir.

Captain America: Brave New World Vizyon Tarihi

Captain America: Brave New World filmi 14 Şubat 2025 tarihinde vizyona girecek.