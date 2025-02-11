Captain America: Brave New World'ün Yeni Fragmanı Yayınlandı
Captain America: Brave New World filminin yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. İşte heyecan seviyesini artırmayı başaran video!
Duyurulduğu ilk günden beri merakla beklenen Captain America: Brave New World (Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya) filminden yeni fragman geldi. Peki, Anthony Mackie ve Harrison Ford dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı film ne zaman vizyona girecek?
Captain America: Brave New World'ün Yeni Fragmanı Çıktı
Marvel Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden Captain America: Brave New World için yeni bir fragman yayınlandı. 1 dakika uzunluğundaki tanıtım videosunda aksiyon düzeyi yüksek sahneler yer alıyor. Videoda Sam Wilson'ın yanı sıra Thaddeus Ross ve Joaquin Torres dahil birçok karakteri görüyoruz.
Captain America: Brave New World Oyuncuları
- Anthony Mackie
- Harrison Ford
- Danny Ramirez
- Shira Haas
- Carl Lumbly
- Tim Blake Nelson
- Giancarlo Esposito
- Xosha Roquemore
- Jóhannes Haukur Jóhannesson
- William Mark McCullough
- Takehiro Hira
- Harsh Nayyar
Filmde Anthony Mackie "Sam Wilson" karakterini, Harrison Ford "Thaddeus Ross" karakterini, Danny Ramirez "Joaquin Torres" karakterini, Shira Haas "Ruth Bat-Seraph" karakterini, Carl Lumbly ise "Isaiah Bradley" canlandırıyor.
Captain America: Brave New World Konusu
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thaddeus Ross ile tanışan Sam Wilson, kendisini uluslararası bir olayın ortasında bulur. Wilson'ın tehlikeli komplonun arkasındaki nedeni bulması gerekir.
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Captain America: Brave New World Vizyon Tarihi
Captain America: Brave New World filmi 14 Şubat 2025 tarihinde vizyona girecek.