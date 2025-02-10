Suicide Squad Yıllar Sonra Thunderbolts* Olarak Geri Dönüyor

Marvel Sinematik Evreni'nde Avengers ekibi uzun süredir ortalarda yok ve Dünya'ya gölgeler çöküyor. Ancak onların yerini, biraz daha farklı ve sorunlu bir ekip doldurmaya hazırlanıyor: İşte karşınızda yeni Thunderbolts* fragmanı:

Thunderbolts* Fragmanı

Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yeni film, yeni ekip! Ekibin lideri, Bucky Barnes olacak ama ekibindeki diğer isimler; Ghost, Red Guardian, U.S. Agent, Taskmaster, Yelena Belova kontrol etmesi oldukça zor kişilikler olarak öne çıkacak. Bucky'nin bu aykırı kahramanları bir araya getirip, disipline etmesi gerekiyor. Çünkü karşılarında The Void gibi bir düşman var.

The Void, Marvel evreninin Sentry'nin karanlık alter egosu olarak tanınıyor ve bu karakterin ilk kez MCU'da tanıtılacağı düşünülüyor.

MCU'nun Kendi Suicide Squad'ı mı Geliyor?

Fragmanda da görebildiğimiz üzere Thunderbolts ekibinin çoğunun kendilerini "kahraman" olarak görmüyorlar. Zaten tam da bu durumdan ötürü Suicide Squad'a benziyorlar.

Peki sizce gerçekten Avengers'ın yerini alabilirler mi? Cevabını vizyon tarihi olan 2 Mayıs 2025'te alacağız.