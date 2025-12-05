Carmageddon Serisi Yıllar Sonra Dönüyor! Yeni Oyun Sürprizi

Oyun dünyasının çılgın serilerinden olan Carmageddon, Carmageddon: Rogue Shift ile geri dönüş yapıyor. PC Gaming Show: Most Wanted sırasında gelen sürpriz duyuru, oyuncuları büyük bir sevince boğdu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Carmageddon, Yeni Oyun ile Geri Dönüyor

Yaklaşık on yıldır yeni bir Carmageddon oyunu görememiştik. PC, PlayStation 5, Switch 2 ve Xbox Series için geliştirilen ve GeForce NOW servisine de gelecek olan Rogue Shift ise bu özlemi dindirecek yeni oyun olacak. Serinin özü korunacak iken, rogue-lite elementleri de işin içine girecek.

Rogue-lite elementleri sayesinde oyunculara her defasında yeni bir şey deneme fırsatı sunulacak olup, hikaye modunda dallanıp budaklanan etkinlik haritaları, dinamik meydan okumalar ve iki tur arasındaki kalıcı aşama kaydetmenin, sunulan deneyime derinlik katması hedefleniyor.

Oyunda büyük düşmanlar ile yapacağımız savaşların bizi beklemesinin yanı sıra, geliştirilebilir on beş araç, on üç farklı silah ve seksenden fazla takviye ile benimsediğimiz oynanış stilini oyuna yansıtabileceğiz. Ayrıca dinamik hava koşulları ve gündüz-gece geçişi, düşmanların ortaya çıkışına ve savaşların şekillenişine etki edecek.

Şu an için herhangi bir çıkış tarihi bilgisi verilemiyor olsa da, Carmageddon: Max Damage sonrasında yeni bir oyun görebilecek olmak bir hayli sevindirici oldu diyebiliriz. Serinin halen ölmediğinin, kaotik ortamın geri döneceğinin belgesi oldu. Gelişmeleri takipte olacağız.