Dead Rising Hayranlarına Müjde! Yeni Oyun Geliyor

Capcom firmasının bir diğer zombi temalı markası Dead Rising, bir Resident Evil kadar olmasa da, oyuncuların genel olarak hayli ilgisini çeken eğlenceli bir deneyim sunuyor. Dead Rising Deluxe Remaster bekleneni verememişti. Ancak bu, Japon oyun devi için bir vaz geçiş olmamış gibi görünüyor. İddiaya göre, sıradaki oyun için çalışmalar başlamış.

Capcom, Dead Rising Üzerinde Çalışıyor Olabilir

MP1st sitesine yansıyan ve anonim bir kaynağın sağladığı bilgi ile hazırlanan bir rapora bakılırsa Capcom, serinin yeni oyunu 2023 yılından bu yana geliştirilme aşamasındaymış. Başrol koltuğunda bir kez daha Frank West oturacak olup, hikayenin devasa bir Hollywood setinde geçeceği söyleniyor.

Bu defa baş düşmanımız çılgın bir yönetmen olacak. Kendisinin hedefi mükemmel bir film çekmek. Bunun için de herkesi tuzağa düşürüyor ve belirli bir alana hapsediyor. İlk oyun için doğrudan bir devam niteliği taşıyacak olan yeni Dead Rising, Dead Rising 4 öncesinde geçecek. Serinin genel havası göz önünde bulundurulduğunda, Hollywood ile ciddiyetten yine hayli uzak bir deneyimin bizleri beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Raporda ayrıca ilk oyunda kullanılan kamera mekaniğinin, hayatta kalanları kurtarmaya dayalı oynanışın ve zaman sınırlamalı ilerleyin geri döneceğinden de bahsedilmiş. Bu da bizlere köklere dönüşün yaşanacağının işaretinin verildiği anlamına geliyor.

Şimdilik resmiyette teyit edilmiş bir bilgi olmadığı için, Capcom tarafından resmen açıklanana kadar bu bilgileri söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Peki siz Dead Rising serisinde yeni bir oyun görmeyi istiyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.