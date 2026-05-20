Dışarıda Kullanıma Birebir Kulaklık Tanıtıldı! 14 Saat Pil Ömrü Var

Casio'nun earU alt markası tarafından geliştirilen earU ER-100'ün tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni kulaklık, uzun süreli kullanımda rahatsız hissettirmeyecek bir tasarımla birlikte geliyor. Ayrıca oldukça hafif olması, çevreden gelen sesleri temiz bir şekilde verme, kullanıcının işitme durumuna göre otomatik ses seviyesini ayarlama gibi oldukça kullanışlı özelliklere sahip.

Casio earU ER-100'ün Özellikleri Neler?

Ağırlık: 8 gram (Aksesuarlar hariç).

Doğal Ses: Çevredeki ortam sesleri düzenleyerek verir. Yön algısını kaybettirmeden insanların sesinin kolaylıkla duyulmasını sağlar.

Pil Ömrü: İşitme desteği modunda tek şarjla 9,5 saatten fazla / Bluetooth üzerinden müzik dinleme veya sesli görüşme için 14 saatten fazla pil ömrü sunar.

Hızlı Şarj: Sadece 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 90 dakikalık kullanım süresi verir.

Mobil Uygulama Desteği: Kullanıcının işitme durumunu analiz ederek ses seviyesini otomatik ayarlar.

Ortama Göre Ses Profilleri: Uygulama üzerinden ofis, restoran ve toplantı odası gibi farklı ortamlar için hazırlanmış ses profilleri arasında geçiş yapılabilir.

Sürücü: 10 mm dinamik sürücüler

Ses Kodeği: SBC, AAC ve aptX

Bağlantı: Bluetooth 5.4

Dayanıklılık: IPX4 (Terleme ve su sıçramalarına karşı belirli bir seviye kadar dayanıklılık).

Casio earU ER-100 Gürültüyü Engelliyor mu?

Casio earU ER-100, açık kulak yapısında bir model. Bu tür kulaklıkların temel amacı, çevreden gelen sesleri duyabilmeye devam etmenizi mümkün kılması. Yani etraftaki gürültüyü bastırmasını beklememeniz gerekiyor. Tabii, rahatsız edici seslere karşı tamamen savunmasız değil. Çevredeki sesleri kullanıcıya doğrudan vermiyor. Bunları dijital olarak düzenleyerek sunuyor.

Kulaklığı takan bir kişi, bu özel teknoloji sayesinde yön algısını kaybetmeden konuşmaları net şekilde duyabiliyor. Ayrıca karşıdan karşıya geçme gibi anlarda dalgınlığın önüne geçmeyi mümkün kılıyor. Bu arada ses sızıntısını azaltma ve kulak çınlaması gibi sorunları önlemek adına yalıtım özelliğinin olduğunu da belirtelim.

Casio earU ER-100 Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Bu cihazı standart kulaklık gibi kullanacak yani sadece müzik dinleme gibi amaçlarla tercih edecek olan kişiler, 14 saatten fazla pil ömrü elde edebilecek. Kulaklık, sadece işitme desteği modunda ise 9,5 saatten fazla kullanım süresi sağlayacak. Bu arada 10 dakikalık hızlı şarj ile yaklaşık 90 dakikalık bir kullanım süresi elde edilebileceğini de not düşelim.

Casio earU ER-100 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IPX4 sertifikasına sahip. Bu, yoğun antrenmanlar sırasında terleme, yağmur hafif hafif atıştırırken yürüme ve el yıkarken su sıçraması gibi olasılıklar hakkında endişelenmeye gerek olmadığı anlamına geliyor. Tabii, onunla havuza ya da denize girmekten, duş almaktan kaçınmakta fayda var. Benzer şekilde onun suya düşmemesi için de dikkatli olmak şart.

Casio earU ER-100 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Cihaz, 10 mm dinamik sürücülerle geliyor ki bu ideal bir boyut sayılır. Bilindiği üzere bir sürücü ne kadar büyük olursa havayı da o kadar etkili şekilde itiyor ve bu da açık kulak tasarımlı kulaklıkların bas kaybı sorunu için önemli bir avantaj sağlıyor. Bu modelin 10 mm'lik sürücülerle gelmesi ise müzik dinleme konusunda kötü bir deneyim elde edilmesinin önüne geçiyor.

Casio earU ER-100'ün Fiyatı Ne Kadar?

Casio earU ER-100 için 314 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 14 bin 317 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satılması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 17 bin TL civarında olacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğinin altını çizelim.

Casio earU ER-100 Türkiye'de Satılacak mı?

Casio'nun şu an Türkiye'de birçok kol saati satılıyor ancak earU markasının ürünlerinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik net değil. Casio eğer küresel pazara açılmazsa bu kulaklık doğrudan Türkiye'ye gelmeyebilir ama çeşitli çevrim içi mağazalar üzerinden ithalatçı garantili olarak sunulma ihtimali olduğunu da belirtelim.

Editörün Yorumu

Casio earU ER-100'ün işitme sorunu olanlar başta olmak üzere açık hava aktiviteleri ile ilgilenen, yoğun antrenmanlar yapan ve çok daha fazlası için ideal bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Cihaz sadece 8 gram ağırlığında ve açık kulak tasarımına sahip. Bu, uzun süreli kullanımlarda büyük kolaylık sağlayacağı anlamına geliyor. Pil ömrü çok yüksek değil ama yeterli olduğunu söyleyebilirim. İşitme durumuna göre otomatik ses seviyesini ayarlama gibi özellikler de bana göre cihazı öne çıkaran avantajlar arasında yer alıyor.