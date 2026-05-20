Crysis Remake Geliyor Olabilir! Yeni Crytek İlanı Kafaları Karıştırdı

Crytek tarafından verilen yeni bir iş ilanı, bilhassa Crysis serisinin hayranlarını heyecanlandırdı. Her ne kadar ihtimaller fazla olsa da oyuncular ağırlıklı olarak bir Crysis Remake göreceğimiz konusunda bir hayli umutlular. Ancak geliştirici ekip şu an için sessizliğini koruyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Sürpriz Bir Crysis Remake Mi Geliyor?

Crysis serisi uzun zamandır sessizliğini koruyor. 2022 yılının Ocak Crysis 4 duyurusu yapılmış olsa da 2025 yılının Şubat ayı itibarıyla geliştirilme süreci, stüdyonun % 15 oranında küçülmeye gitmesi ile askıya alınmıştı. Aradan geçen bir yıldan fazla bir sürenin ardından Crytek, yeni bir iş ilanı verdi. Söz konusu ilanın duyurulmamış bir projeyle bağlantılı olmasına bakılırsa, olası bir Crysis Remake üzerinde çalışılıyor olabilir. Elbette bambaşka bir proje de çıkabilir.

İlanın detaylarında, uygun adayın bahsi geçen gizemli oyunun geliştirilme sürecini ve ayrılan bütçeyi bütünüyle kontrolü altında tutması ve ekipler ile de tam bir koordinasyon sağlaması gerekiyor. Diğer bir deyişle, geliştirilme sürecinin oldukça erken bir safhasında olduğu söylenebilir. Yine de bu durum, bilhassa Crysis serisinin hayranları için bir heyecan kaynağı oldu diyebiliriz.

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, Crytek ve Saber Interactive arasındaki iş birliği ile Crysis serisi için bir Remastered Trilogy hazırlanmıştı. Orijinal üçlemenin gelişmiş sürümlerini kapsayan paketin büyük bir beğeni toplamadığını, karışık tepkiler aldığını biliyoruz. Bu durum göz önünde bulundurulacak olursa, seri için günümüzün standartlarına uygun bir bir yeniden yapım üçlemesi planı yapılıyor olabilir.

Ancak Crytek bünyesindeki tek marka Crysis değil. Öyle ki Hunt: Showdown ile alakalı bir proje de gündeme gelmiş olabilir. Olası bir devam oyunu veya aynı evrende geçen bir yan senaryolu oyun için de düğmeye basıldığını ihtimal dışı bırakmamak lazım. Diğer ihtimaller ise halihazırdaki oyun için hikaye odaklı içerik, daha küçük çaplı bir proje veya yeni bir mod olarak sıralanabilir.

Editörün Yorumu

Almanya merkezli stüdyonunun geçtiği zorlu süreç göz önünde bulundurulacak olursa, bu gizemli projenin büyük bütçeli olmaması daha akla yatkın gibi duruyor. Ancak kesinlikle hiçbir ihtimali göz ardı etmemek lazım, ama son dönemde bilhassa yeniden yapımların büyük rağbet gördüğünü biliyoruz. Crytek de bu furyaya katılabilir. Bilhassa gelişmiş CryEngine ile klasik üçlemeyi yeniden deneyimlemek, hiç şüphesiz ki heyecan verici bir deneyim olacaktır diye düşünüyorum.