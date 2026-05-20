Infinix'in Çok Ucuz Android Telefonu Yolda! 120Hz Ekran ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Yapılan bir duyuru ile beraber Infinix Hot 70'in tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Helio işlemcisi bulunacak.

Infinix Hot 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Hot 70, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Telefon sarı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelebilir.

Infinix Hot 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Infinix Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Infinix Hot 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 60 için 108 dolar (4 bin 924 TL) başlangıç fiyat etiketi bleirlenmişti. Hot 70'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 115 dolar (5 bin 242 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Infinix Hot 70'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Helio G99

Helio G99 RAM: 4 GB

4 GB Ana Kamera: 50 MP

Infinix Hot 70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Infinix'in yeni telefonu, 6,7 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Karşılaştırma yapamk gerekrise serinin bir önceki modeli Infinix Hot 60'ta 6,7 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Infinix Hot 70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G99 işlemcisi bulunabilir. Giriş seviyesi bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 56 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Helio G99 işlemcisi daha önce Samsung Galaxy A17 4G, Infinix Zero 30 4G, TECNO Pova 4 Pro ve Realme 11 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli Hot 60'ta ise Dimensity 7020 mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Infinix Hot 70'in ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bence IPS LCD yerine AMOLED olsa daha iyi olur çünkü AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.