40 Saat Pil Ömürlü Kulaklık İçin Yeni Renk Seçeneği Geldi

Sony'nin dünya genelinde birçok kullanıcının ilgi odağı hâline gelen kulak üstü kulaklığı WH-1000XM6 için yeni renk seçeneği sunuldu. Mevcut renklerin çoğundan daha açık tonda olan bu versiyonla birliklte kulaklığın toplam sunduğu renk yelpazesi de epey genişledi ve hemen hemen her tarza hitap etmeye başladı.

WH-1000XM6 İçin Hangi Renk Seçeneği Geldi?

En son Şubat ayında kum pembesi rengi ile kullanıcılarını buluşturan şirket, şimdi de kum taşı renk seçeneğini sunarak müşterilerin bir alternatife daha sahip olmasını sağladı. Siyah, gece mavisi, gümüş ve kum pembesi renklerinin yanına eklenen bu renkle birlikte kullanıcıların toplam seçeneği beş adede ulaştı.

WH-1000XM6'nın Kum Taşı Rengi Türkiye'ye Gelecek mi?

Şu an Türkiye'de WH-1000XM6'nın gece mavisi, siyah ve gümüş renk seçenekleri satılıyor. Daha açık bir ton olan kum pembesi şu an mevcut seçenekleri arasında yer almıyor fakat hâlihazırda üç renk seçeneğinin erişilebilir olması, yeni renk seçeneğinin de Türkiye'ye gelebileceğini gösteriyor. Elbette ki bu durum netlik kazanmadı. O yüzden geleceğine kesin gözle bakmamak gerekiyor.

WH-1000XM6'nın Özellikleri Neler?

İşlemci: QN3

QN3 Gürültü Engelleme: Var

Var Ses Teknolojileri: LDAC ve DSEE Extreme

LDAC ve DSEE Extreme Mod Seçenekleri: Şeffaf mod (ortam sesini duymaya devam etme), oyun ve film için hazır ses modları

Şeffaf mod (ortam sesini duymaya devam etme), oyun ve film için hazır ses modları Pil Ömrü: Gürültü engelleme kapalıyken 40 saate kadar kullanım

Gürültü engelleme kapalıyken 40 saate kadar kullanım Kontrol: Dokunmatik kontroller, fiziksel tuşlar ve özel sessize alma düğmesi

Sony WH-1000XM6, QN3 işlemcisi sayesinde çevredeki sesleri detaylı şekilde analiz ederek gürültü engelleme performansını üst düzeye çıkarıyor. LDAC e DSEE Extreme teknolojilerini destekleyen cihaz, Sterling Sounds ile iş birliği içinde geliştirildi. Katlanabilir yapısı sayesinde çok kolay bir şekilde taşınabiliyor.

Gürültü engelleme kapalıyken 40 saate kadar pil ömrü sunan bu model, dokunmatik kontrollere sahip. Bunun yanında fiziksel tuşlar ve özel sessize alma düğmesi de bulunuyor. Ayrıca oyun ve filmlerde en uygun ses deneyimini elde etmenize yardımcı olacak hazır modlar bulunuyor. Öte yandan dışarıda spor yaparken çok kullanışlı olabilen şeffaf mod da sunuyor. Bu mod etkinleştirildiğinde çevredeki sesleri duymaya devam ediyorsunuz.

WH-1000XM6'nın Fiyatı Ne Kadar?

WH-1000XM6 şu an Türkiye'de çeşitli çevrim içi mağazalar üzerinden satılıyor. Bazı yerlerde 19 bin 999 TL, bazı yerlerde 20 bin 999 TL, bazı yerlerde ise 21 bin 999 TL fiyata sahip. Yeni kum taşı renk seçeneği ise şu anda mevcut renk seçenekleri arasında yer almıyor.

Editörün Yorumu

WH-1000XM6 için gelen renk seçeneğinin kulaklığın satışlarına doğrudan etkisi olacağını düşünüyorum. Bunun bir renkten ibaret olduğunu, donanıma bir etkisi olmadığını düşünebilirsiniz ama müşteriler bir kulaklık satın alırken mutlaka görünüme de önem veriyor. Bir kulaklık ne kadar geniş bir renk yelpazesine sahip olursa o kadar çok tarza hitap eder ve bu da cihazın satın alınma ihtimalini oldukça artırır.