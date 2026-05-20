7200 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve 90W Hızlı Şarja Sahip

vivo'nun yeni telefonu S60'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun yeni görüntüleri paylaşıldı. Böylece S60'ın renk seçenekleri ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefon, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi bulunacak.

vivo S60'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo S60'ın arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Telefon beyaz, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile bilrikte gelecek.

vivo S60'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB ve 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S60'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

S60'ın ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo S50'de 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

vivo S60'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu güçlü işlemci, Genshin Impact'i ortalama 49 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştrııyor.

İşlemcide 3.0 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Snapdragon 8s Gen 3'ün vivo S50, Realme GT 6, POCO F6 ve vivo V70 Elite dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

vivo S60'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

S60, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştıram yapmak gerekirse serinin önceki modeli vivo S50'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo S60 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S60, 29 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo S50, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

vivo S60 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

vivo S60'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S50 için 2.999 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S60'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.757 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo S60'ın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. S60'ın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.